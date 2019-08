NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir melemah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Di mana saat ini investor menunggu keputusan The Fed yang akan dibacakan Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat 23 Agustus 2019.

Beberapa ahli strategi pasar mengatakan para investor berhenti menjelang pidato Ketua Fed Powell dalam pertemuan tahunan para Gubernur Bank Sentral di Jackson Hole, Wyoming. Diperkirakan pertemuan tersebut akan menghasilkan beberapa petunjuk, di mana Fed akan memangkas suku bunga lebih lanjut.

Adapun indeks Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 49,51 poin atau 0,19% menjadi 26.252,24, S&P 500 kehilangan 1,48 poin, atau 0,05% menjadi 2.922,95 dan Nasdaq Composite turun 28,82 poin, atau 0,36% menjadi 7.991,39.

Selain itu, melemahnya pasar saham disebabkan juga adanya penurunan klaim pengangguran AS mengimbangi data yang menunjukkan kontraksi dalam aktivitas manufaktur AS.

"Data manufaktur mengecewakan dan inversi kurva hasil yang singkat, akan dalam keadaan lain menjadi resep untuk aksi jual," ujar Ahli Strategi Pasar Robert W. Baird Michael Antonelli, dikutip dari Reuters, Jumat (23/8/2019).

Data dari Departemen Tenaga Kerja A.S. menunjukkan klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara turun lebih dari yang diharapkan minggu lalu, menunjukkan pasar tenaga kerja memegang teguh meskipun perlambatan manufaktur dan kekhawatiran ekonomi berada di jalan menuju resesi.

