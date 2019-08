JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih enggan menyebut di mana lokasi ibu kota negara yang baru. Walupun Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota di Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi langsung menyanggah pernyataan tersebut.

“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” tegas Presiden Jokowi.

Lantas apakah Kaltim layak untuk jadi ibu kota baru atau provinsi lainnya di Kalimantan? Simak beberapa fakta terkait ibu kota pindah ke Kalimantan, Minggu (25/8/2019):

1. Menteri ATR Sebut Satu Lokasi Ibu Kota

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan, ibu kota Indonesia akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski demikian, pemerintah masih merahasiakan daerah pasti dari calon ibu kota baru.

"Iya benar di Kaltim, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ujar dia.

Sofyan memang enggan menjelaskan lebih terbuka soal perencanaan pemindahan ibu kota, sebab masih ada pembahasan pengadaan lahan yang perlu ditetapkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal mengumumkan secara resmi lokasi dari ibu kota baru.

2. Pertimbangan Lokasi Ibu Kota Belum Diumumkan

Presiden Jokowi mengakui bahwa sampai saat ini masih menunggu kajian tekait ibu kota baru. Ketika seluruhnya rampung, dia akan segera mengumumkan lokasinya di mana.

“Masih tunggu satu, dua kajian," katanya.

3. Intip Kelayakan Kaltim Jadi Ibu Kota

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, Kaltim cukup mumpuni jika menjadi ibu kota baru. Namun hal penting dalam kebijakan ibu kota pindah harus didasarkan sebuah perencanaan yang holistik dan dilaksanakan konsisten.

"Kelengkapan infrastruktur juga saya kira salah satu advantages atau keuntungan kenapa akhirnya Kaltim yang dipilih, sehingga pengembangannya tidak lagi terlalu berat dan memakan biaya," ungkap dia.

4. Respons Pengusaha Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat menyatakan masyarakat Kaltim termasuk pelaku usahanya harus siap menyambut baik dan mempersiapkan diri terlibat.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan peluang bagi pengusaha lokal untuk meningkatkan kemampuan daya persaingan dan pengembangan usaha.

"Seyogyanya harus bersiap karena sangat banyak hal positif tatkala sudah ada keputusan bahwa Kaltim sebagai ibu kota," kata Yaser.

Gaung Kalimantan Timur sebagai IKN sudah menunjukan geliat ekonomi seperti meningkatnya arus orang dan barang. Khususnya untuk Kota Balikpapan yang merupakan pintu gerbang Bumi Etam.

5. Ingat, Lokasi Ibu Kota Belum Diputuskan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah jika lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, kata Luhut, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan secara pasti di mana lokasi ibu kota baru.

Saat ini masih dalam tahap kajian, ada beberapa opsi lokasi yang akan menjadi ibu kota baru itu nantinya termasuk wilayah Kalimantan Timur.

“Belum diputusin ada pilihan itu. Presiden sudah beri tahu Kalimantan. Ada pilihan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya sudah,” ujarnya.

6. Komen Netizen

Ibu kota pindah ke Kaltim banyak mengundang komentar dari warganet hingga menjadi trending topic keenam di Twitter pada hari ini.

Berikut ragam komentar netizen mengenai ibu kota pindah ke Kaltim seperti dikutip Okezone:

@ucingmiaww: Ibukota kalo udah pindah ke kaltim, artis jakarta ga disebut artis ibukota dong ya. Artis kaltim artis ibukota woy!

@k3muning_1: Ibu kota pindah ke kaltim.. Horee...tempat aku...Maaf yah...ga boleh iri loh..

@ASagittarie : Well there will be no more DKI JAKARTA in RPUL.....

Welcome DKI KALTIM!!!