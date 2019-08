JAKARTA - Ibu kota baru sudah ditentukan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi.

Pengumuman pemindahan ibu kota tersebut langsung menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, hal ini menjadi suatu gebrakan besar bagi bangsa Indonesia.

Bahkan, saat ini #IbuKotaBaru menjadi salah satu trending topic di sosial media Twitter. Dari pantauan Okezone, Jakarta, Senin (26/8/2019), pada pukul 15.15 WIB tercatat sudah ada 7.020 cuitan yang menggunakan tagar IbuKotaBaru.

Salah satu cuitan netizen, @s*r**ik* mempertanyakan nasib Jakarta nantinya seperti apa. "So, Jakarta is the New York of Indonesia now? #IbuKotaBaru," cuitnya.

Bahkan, ada yang memikirkan bagaimana nasib para satwa di pulau Kalimantan tersebut. "Hopefully no orangutans will be harmed when Indonesia’s capital moves to Kalimatan #IbuKotaBaru #IbuKotapindah," kutip cuitan @t**ton*g**v*e.

Bahkan ada yang bangga akan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. "I never imagined that Kalimantan would be a spotlight. Congratulation Kalimantan Timur," cuit @r*v*taa******

"Congratulation #IbuKotaBaru," @em**ri**nce

