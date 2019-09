JAKARTA - Fenomena Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Penari menyita perhatian. Pasalnya, media sosial digemparkan kisah horor dengan judul "KKN di Desa Penari" oleh akun SimpleMan di Twitter.

Kisah tersebut menjadi viral karena mengundang berbagai tanda tanya. Kabarnya, KKN tersebut dilaksanakan pada akhir 2009.

Dengan demikian, stigma terhadap KKN seolah-olah menjadi menyeramkan. Namun, tidak perlu takut lagi. Sebab, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di seluruh Indonesia dikabarkan siap menemani mahasiswa untuk melaksanakan tugas mulia.

Dilansir dari akun resmi Twitter dan Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), PNS bersedia membantu mahasiswa yang ingin melaksanakan KKN di desa.

"#SobatBKN, jgn takut beraktivitas untuk tujuan mulia, demi kebaikan bersama. Mengapa? Karena ada 4,2 juta PNS teman mimin di seluruh wilayah NKRI yg bersedia membantu, hi ... hi ... hi... hi😀💪🙏," tulis @bkngoidofficial di Instagram dan @BKNgoid di Twitter, Jumat (6/9/2019).

Dari postingan tersebut, terpantau akan ada sekitar 4,2 juta PNS yang siap menemani mahasiswa untuk melakukan KKN. Ini merupakan terobosan terbaru di mana sebelumnya hal seperti ini belum pernah dilaksanakan.

