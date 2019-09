JAKARTA - Seorang raja minyak asal Amerika Serikat, Thomas Boone Pickens, meninggal dunia di usianya yang ke-91 pada Rabu 11 September 2019.

Pickens pernah mendirikan perusahaan minyak dan gas yang kemudian dia beri nama Mesa Petroleum pada 1956. Kemudian, pada 1996 atau di usia 68, Pickens menjual Mesa dan memulai perusahaan baru bernama BP Capital Management.

Perannya sebagai seorang investor menjadikan dirinya sebagai miliarder di umurnya yang ke-70. Bahkan, dalam hidupnya dia menyumbangkan USD2 miliar, termasuk USD500 juta untuk almamaternya, Universitas Oklahoma.

Kesuksesannya itu sebenarnya tidak mudah. Dia belajar banyak hal untuk menjadi seorang miliarder. Dilansir dari Business Insider Singapore, Sabtu (14/9/2019), berikut 8 kunci sukses Pickens yang bisa Kamu renungkan:

1. Mengikuti rencana adalah langkah menuju kesuksesan

Pada 2017, Pickens pernah menulis surat tentang pelajaran terbaik dari ayahnya. Ayahnya pernah berkata.

"Seseorang yang bodoh namun memiliki rencana pasti bisa mengalahkan seorang jenius yang tidak memiliki rencana," tulisnya.

Pasalnya, kala itu orangtua Pickens khawatir ia tidak belajar dengan serius dan mengira Pickens adalah seseorang yang bodoh tanpa rencana.

Pickens menanamkan pesan tersebut di dalam hatinya dan langsung membuat rencana untuk menjadi lulusan geologi. Menariknya, awal mula perjalanan kariernya di gas dan minyak berasal dari dirinya yang merupakan seorang lulusan geologi.

2. Jangan keluar dari rencana

Pickens percaya seorang pemimpin yang baik harus bisa berani untuk mengambil segala keputusan yang telah terencana, termasuk memecat orang. "Anda harus berani memecat orang," ungkap Pickens kala itu.

6. Akar dari semua permasalahan adalah miskomunikasi

"Saya selalu percaya kalian dapat melacak setiap masalah hingga kurangnya komunikasi atau kurangnya kejelasan dalam komunikasi," tulis Pickens dalam posting LinkedIn pada 2017.

7. Tidak ada kata terlambat untuk memula

Pickens pernah memulai babak baru dalam hidupnya ketika dia berusia 68 tahun. Dia mengatakan bahwa dia termotivasi dengan membayangkan akan ada judul berita, 'seorang pria tua berhasil meraih kembali kesuksesannya'.

Tingkat kesuksesan baru yang dia nikmati kemudian dalam kehidupannya mengajarkan kepadanya bahwa usia tidak sepenting itu, dan itu juga berlaku bagi orang-orang yang baru memulai.

8. Tetap optimistis

Dia pernah merenungkan kematiannya setelah pingsan karena saat mengobati struknya. Ia menulis dalam blog pribadinya pada 2017.

"Kenyataannya adalah, ketika Anda berada dalam bisnis minyak seperti saya yang sudah seumur hidup, tetapi Anda tidak pernah kehilangan optimisme,” tulisnya. "Ada sebuah cerita yang saya ceritakan tentang ahli geologi yang jatuh dari gedung 10 lantai. Ketika dia terbang melewati lantai lima dia berpikir dalam hati, 'sejauh ini baik-baik saja'."

3. Jangan sampai fokus terganggu

Salah satu pepatah Pickens yang biasa disebut sebagai Booneisms mengatakan, "Ketika Anda sedang berburu gajah, jangan sampai terganggu untuk memburu kelinci yang lewat."

4. Etika pekerjaan yang menentukan kesuksesan

Pada 2015, Pickens pernah berkata kalau sebenarnya tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan.

"Sebenarnya sangat simpel, jaga etika pekerjaan Anda. Baik Anda ingin menjadi pengacara, ahli geologi, ataupun perawat, etika selalu jadi yang utama," tuturnya pada reporter Business Insider.

5. Manajemen bukan apa-apa tanpa kepemimpinan

Dalam bukunya yang berjudul 'The Luckiest Guy In The World', ia menulis, "gaya manajemen adalah cara Anda menggabungkan potensi terbaik dari orang-orang yang Anda punya, dan secara tiba-tiba gaya Anda sendiri akan berkembang," tulisnya pada tahun 2000. "Saya tidak pernah mengatur orang-orang, saya hanya memimpin mereka," lanjutnya.