Dulu Karyawan PT Pos, Indra Sjafri Kini Jadi Pelatih Top di Indonesia

JAKARTA – Kisah perjalanan salah satu seorang pelatih sepak bola yang top di Indonesia yaitu Indra Sjafri.

Namanya menjadi sorotan media karena berhasil menjuarai piala AFF U-19 2024 yang mana sebelumnya Coach Indra Sjafri ini menjuarai piala AFF U 22 pada tahun 2022.

Sebelum menjadi pelatih Timnas Indonesia, pria 59 tahun ini pernah menjadi karyawan di PT Pos Indonesia. Indra Sjafri sendiri menjadi karyawan PT Pos Indonesia selama kurang lebih 23 tahun.

Tentunya waktu yang lama ini menjadi bagian cerita kehidupan Indra Sjafri hingga akhirnya memutuskan menjadi pelatih sepakbola.

Indra Sjafri sendiri mengawali karier sepakbola sebagai pemain Persatuan Sepak Bola Padang (PSP) pada tahun 1980-an.