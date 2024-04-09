Babe Cabita Meninggal Dunia, Ini Sumber Kekayaan Komika Pemilik Dadar Beredar

JAKARTA - Komika Babe Cabita meninggal dunia pada hari ini. Babe Cabita yang memiliki nama asli Priya Prayogha Pratama ini meninggal di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta, Selatan, Selasa (9/4/2024) pagi.

Kabar duka Babe Cabita meninggal disampaikan Abdi Jajan Mercon dalam unggahan akun instagramnya. Abdi menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Babe Cabita.

"Masku Priya Prayogha Pratama @babecabiita bin Irsyad Tanjung tenang dan bahagia di sana ya mas. Ya Allah Mas Babe, cepat sekali Mas Babe ninggalin aku mas," tulis Abdi.

Belum diketahui penyebab meninggalnya Babe Cabita, namun dikabarkan Babe Cabita mengidap penyakit anemia aplastik.

Babe Cabita salah satu komika yang tergolong sukses berkat usahanya yang dari nol. Pria asal Sumatera Utara ini mempunyai karier yang cemerlang sehingga mampu mempunyai penghasilan lainnya, bahkan Babe Cabita memiliki rumah yang mewah usai direnovasi.

Babe Cabita juga tidak melupakan pendidikannya. Diketahui, Babe Cabita mengenyam pendidikan di Universitas Sumatera Utara.

Berikut ini sumber kekayaan Babe Cabita yang dirangkum Okezone