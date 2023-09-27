25 Tahun Google, Berikut Kisah dan Kekayaan Pendirinya

JAKARTA - Google rayakan hari jadinya yang ke-25 tahun. Sejarahnya pun sangat panjang dan cukup unik karena nama Google ternyata dari kesalahan dalam mengeja.

Proyek Google dikerjakan Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996. Kedua mahasiswa Standford University ini berkolaborasi mengembangkan BackRub, sebuah mesin pencarian yang digunakan untuk kampus mereka.

Lalu pada 1997, Larry Page dan Sergey Brin berencana merubah nama BackRub. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah ‘googolplex’ tetapi disingkat menjadi Googol.

Nama Googol diambil dari istilah dalam ilmu matematika yang artinya digit 1 diikuti oleh seratus nol dalam bilangan desimal.

Tujuan dari diambilnya istilah tersebut adalah sebagai gambaran misi Google, yaitu sebagai gudang informasi yang tidak terbatas di internet.

Kala itu, salah satu kolega Page dan Brin, yaitu Sean Anderson, mencari apakah domain “Googol.com” sudah ada atau belum.

Namun, ternyata Sean melakukan kesalahan eja, yakni menjadi “Google.com” dan saat itu nama tersebut belum ada yang memakai.

Meski demikian, Larry justru suka dengan nama Google dan akhirnya di daftarkan secara resmi pada 15 September 1997.

Google kini menjadi perusahaan raksaan dunia yang banyak menelurkan inovasi-inovasi baru di dunia teknologi dan informasi.

Di mana misi Google adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang, dan slogan tidak resminya adalah "Don't be evil".

Pada 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California, dikutip Wikipedia.

Kisah Larry Page dan Sergey Brin

Kedua orang hebat ini lahir dari kelurga tidak main-main, boleh dikatakan terpandang. Ayah dari Larry merupakan professor ilmu komputer di Universitas Michigan dan juga seorang programmer.