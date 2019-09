JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) membuka lowongan pekerjaan. Agenda rekrutmen kali ini dibuka melalui Antam Fresh Graduate Program (AFGP) Batch V.

AFGP merupakan Program Pemagangan yang dilaksanakan oleh Antam bagi lulusan terbaik Bangsa. Melalui metoda pembelajaran inovatif yang terdiri dari Theory in Class dan On the Job Training, AFGP mampu meningkatkan pengetahuian, kemampuan dan keterampilan para pesertanya.

"ANTAM Fresh Graduate Program(AFGP) Batch V telah dibuka. Yuk, ikut sertakan diri kamu dalam proses seleksi rekrutmen ini!," demikian dikutip akun instagram resmi Antam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi, yaitu lulusan S1 dengan usia maksimal 25 tahun, S2 usia maksimal 27 tahun dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00). Selain itu, skor TOEFL minimal 500/TOEIC minimal 605/IELTS minimal 5,5. Program Studi yang bersangkutan harus terakreditasi minimal B.

Tak hanya itu, pelamar diharuskan dapat berbahasa inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Inovatif, memiliki integritas, berkoitmen tinggi, serta sehat jasmani, rohani, tidak buta warna, dan bebas narkoba. Pelamar juga harus bersedia ditempatkan di seluruh unit/unit bisnis anak perusahaan Antam.

Dalam melakukan pengisian data diri secara online, pelamar diharapkan mempersiapkan dokumen yang perlu diunggah, yaitu KTP, pass Photo 3x4 berwarna, Curriculum Vitae (CV) terbaru, ijazah, transkrip nilai, sertifikat kemampuan Bahasa Inggris, serta sertifikat penghargaan/pelatihan (apabila ada).

Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada situs web resmi Antam. Pengisian tes dilakukan dalam satu kali kesempatan dan tidak dapat dilanjutkan kemudian. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 29 September 2019 pukul 23.59 WIB.

Baca Selengkapnya: Antam Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

(rhs)