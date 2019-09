JAKARTA - Mahalnya harga hunian rumah saat ini mendorong munculnya berbagai alternatif hunian baru, salah satunya apartemen. Kehadirannya dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang ditawarkan oleh pengembang.

Selain tak perlu memberi tanah dan membangun rumah dari awal, apartemen juga cenerung terletak di pusat kota atau dekat dengan pusat perkantoran serta fasilitas umum. Tak heran apartemen kian diminati hingga saat ini.

Ruangan apartemen yang cenderung terbatas kadang membuat kamu bingung bagaimana cara menata furnitur dan perabot lainnya dengan benar. Oleh karena itu, berikut ini beberapa tips yang bisa jadi inspirasi kamu untuk menata apartemen, melansir dari The Spruce, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

1. Ciptakan Ruang Kecil yang Sempurna

Luas ruangan tak semestinya menjadi penghalang buat kamu untuk memiliki ruangan yang nyaman dan indah. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk membuat apartemen terlihat lebih terbuka dan luas. Sedikit perencanaan ruang, serta dekorasi yang tepat dapat memaksimalkan ruang yang ada.

2. Jadikan Waktu Menontonmu Berkualitas

Pertimbangkan hal apa yang membuat waktu menontonmu jadi lebih berkualitas dan membuat bahagia? Ciptakan ruang tamu yang nyaman versi dirimu sendiri, bisa secara terpisah, atau membuatnya lebih lapang dari ruang lainnya.

3. Buat Apartemen Jadi Serasa Hotel

Lengkapi fitur-fitur rumah seperti yang ada di penginapan modern saat ini. Tempatkan mereka di dekat tempat tidurmu, seperti dapur kecil, atau minibar, maupun perabot lain yang kamu perlukan.

4. Manfaatkan Langit-Langit

Jika kamu memiliki langit-langit yang tinggi, kamu bisa manfaatkan ruang tersebut untuk membuat tempat tidur. Kamu bisa gunakan anak tangga yang didesain menuju tempat tidur. Di sela tangga tersebut kamu pun dapat membuat ruang penyimpanan mini.

5. Pakai Furnitur Multifungsi Ciptakan ruangan dengan perabot yang multifungsi, salah satunya sofa. Saat ini banyak sofa yang juga dapat berfungsi sebagai tempat tidur. Selain itu, kamu juga bisa gunakan meja kecil yang bisa dibuka menjadi meja yang lebih panjang. 6. Ubah Tata Letak Melakukan perubahan pada tata letak beberapa furnitur dapat membuat ruangan menjadi berbeda. Bahkan dengan penataan yang tepat, ruangan dapat terasa lebih luas dan besar. 7. Manfaatkan Setiap Sudut Kamu bisa manfaatkan ruangan apartemen kamu jadi beberapa bagian ruang yang berbeda. Manfaatkan tiap sudut yang ada dan ciptakan tempat yang nyaman untuk sekedar duduk, ataupun sebagai ruang penyimpanan.