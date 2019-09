JAKARTA - Mendekorasi kamar anak perempuan memang hal yang gampang-gampang susah. Kamu juga harus bisa memperhatikan beberapa elemen ruangan seperti warna, corak, dan hiasan yang bisa membuat kamar tersebut menjadi cantik.

Memang, inspirasi kamar anak bisa datang dari mana saja. Salah satu inspirasi desain kamar anak adalah dengan penggunaan kanopi di tempat tidur. Seiring perkembangan jaman, kini kanopi lebih suka difungsikan sebagai bagian dari dekorasi tempat tidur.

Jika kamu sedang mencari cara untuk memberikan tempat tidur kanopi anak perempuanmu dengan tampilan yang mewah dan murah, coba lah lihat 10 ide kanopi sederhana ini yang bisa kamu contoh untuk anak perempuanmu, dilansir dari thespruce.com, Senin (9/9/2019).

1. Easy Cornice

Sebuah kotak cornice yang tertutup kain, memahkotai kanopi sederhana memberikan tampilan yang rapih. Kotak cornice yang murah, cantik, dan praktis dapat menghemat uang untuk perangkat tirai yang mahal. Terlebih lagi, ini sangat mudah untuk DIY.

Cara membuatnya pun gampang. Kamu bisa bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan kayu bekas untuk membuat bingkai kotak kayu yang kasar. Tutupi bingkai dengan beberapa kain dan gunakan staples untuk menahan semua yang ada di tempatnya. Pasang kreasi kamu ke dinding menggunakan kurung L kecil, dan kencangkan panel tirai ke bagian dalam kotak cornice dengan staples gun.





2. Renaissance-Inspired Look

Kanopi elegan yang terinspirasi Renaissance memberikan pesona kerajaan ke kamar gadis pedesaan ini, yang dirancang oleh Russel Taylor Architects.

Jika kamu tidak mampu membeli tempat tidur kanopi tradisional, cobalah buat kanopi mini sendiri. Pasang overhang kayu ke dinding di atas tempat tidur (sudut dapat ditambatkan ke langit-langit dengan kabel tipis jika kamu mau) dan kemudian cat kayu agar sesuai dengan bingkai tempat tidur kamu yang ada.

3. A Bright Idea

Kain biru tipis yang dilemparkan ke atas untaian bola lampu yang terang dan sederhana menciptakan kanopi yang santai di ruang imajinatif yang dibuat oleh Isabell of Elle Decoration ini.

Catatan keselamatan: Lampu LED ini bisa untuk disentuh, sehingga ini adalah satu-satunya pilihan yang baik untuk aplikasi seperti ini. Berhati-hatilah, bahwa dasar logam pada LED masih bisa menjadi cukup hangat, jadi berhati-hatilah agar kain tidak menyentuhnya. Jangan pernah mencoba membuat ulang tampilan ini menggunakan lampu pijar biasa, yang terbakar sangat panas.

4. Fresh and Simple Kanopi kain sederhana ini, ditemukan di Young House Love, ditangguhkan secara elegan dari tiga titik menggunakan kurung kayu dekoratif yang dipasang di dinding di atas tempat tidur. 5. Princess Style Kanopi mahkota yang terinspirasi oleh mahkota yang dramatis memberikan sentuhan besar dan feminin pada ruang ini, dirancang oleh Sarah dari Sarah Gordon Homes, mengubah kamar tidur menjadi istana sangat cocok untuk seorang putri. 6. Rustic Charm Kanopi pedesaan, menampilkan cabang besar yang digantung di langit-langit dengan pengait mata dan rantai, menjadi panggung utama di kamar anak-anak berpanel kayu putih yang dirancang oleh Susanne Otter dari Frivole ini. Tab yang ada pada panel tirai linen bertekstur kaya meluncur rapi di atas cabang, menciptakan tampilan yang sesederhana indah. 7. Fairy Wreath Lembut dan sederhana, kanopi tempat tidur yang indah dari hutan yang terinspirasi oleh Grace Gray Designs ini menangguhkan panel tirai putih tipis dari karangan bunga pedesaan yang kaya. Karangan bunga dapat ditangguhkan dari langit-langit dari kabel yang halus dan hampir tidak terlihat. 8. Hardware-Free Design Kamar gadis bunga manis ini memiliki kanopi tempat tidur tanpa jahitan yang dibuat hanya dengan menggunakan lem dan staples. Ide ini datang dari The Lilly Pad Cottage. Meskipun kelihatannya seperti kanopi yang dibangun dengan hati-hati, pada kenyataannya, kain itu hanya dijepit ke langit-langit tidak perlu paku, sekrup, atau palu. 9. Minimalist Panjang kain yang disampirkan di atas paku kayu dan digantung dari kait di langit-langit dengan pita atau tali membuat kanopi sederhana namun menyenangkan di kamar anak yang cerah dan minimalis ini, dirancang oleh Maija dari blog desain, Ukkonooa. 10. Simple Swag Kain sederhana yang tergantung di dua kait yang dipasang di dinding menambah kelembutan pada kamar tidur yang manis dan feminin ini dibuat oleh Desain Interior Cheryl Hucks.