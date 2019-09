JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah hingga jeda siang ini. Pergerakan pasar saham ini beriringan dengan nilai tukar Rupiah yang juga melemah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Hingga jeda siang ini, tercatat IHSG telah mengalami penurunan 86,68 poin atau sebesar 1,39% ke level 6.119,51. Terperosoknya IHSG diprediksi akan terus berlanjut pada perdagangan hari ini.

Di saat yang bersamaan, tren pelemahan ini terjadi di tengah aksi demonstrasi massa yang serentak digelar di beberapa wilayah Indonesia. Demonstrasi ini diadakan dalam rangka menolak pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut analis pasar modal Hans Kwee, tren pelemahan IHSG hari ini tidak terlalu dipengaruhi sentimen demonstrasi.

"Mungkin ada, tapi tidak besar. Memang ada sebagian pasar yang mengkhawatirkan, tapi sebenarnya lebih kepada pengaruh eksternal," jelasnya saat dihubungi Okezone siang ini, Selasa (24/9/2019).

Hans Kwee menyatakan, melemahnya IHSG masih terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Belum jelasnya pembicaraan damai antara kedua negara memberikan sentimen terhadap pergerakan IHSG.

Hal itu juga mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Rupiah diperkirakan akan terus berlanjut melanjutkan pelemahan akibat pengaruh eksternal.

Pasalnya dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pertemuan pembicaraan dan negosiasi antara AS dengan China. Bahkan delegasi China juga telah berencana akan mengunjungi ladang pertanian di Montana dan Nebraska selepas negosiasi dagang dilakukan.

"Hal ini karena delegasi Tiongkok pulang lebih cepat dari jadwal yang ada, sehingga hal itu cukup memberikan pengaruh bagi pasar," ujar Hans Kwee.

Sebagai informasim perwakilan dagang China, yaitu Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Han Jun secara tiba-tiba pulang lebih cepat dari jadwal negosiasi yang telah ditentukan. Pembatalan tersebut diketahui akibat keputusan Donald Trump yang menolak perjanjian perdagangan secara parsial dengan Tiongkok.

Hingga siang ini, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 20 poin atau 0,14% ke Rp14.105 per USD setelah tadi pagi melemah 7 poin atau 0,05% ke level Rp14.092 per USD. Saat ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.080-Rp14.105 per USD.