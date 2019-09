JAKARTA - Vox Media mengakuisisi New York Media, perusahaan yang membawahi New York Magazine dan perusahaan digitalnya.

Menurut New York Times, kesepakatan itu meliputi transaksi semua saham. Sayangnya, total nilai akuisisi tersebut tidak diketahui.

Sebagai informasi, Vox Media telah mengumumkan akuisisi di website resminya pada hari Selasa dan mengatakan kesepakatan itu akan menciptakan perusahaan media modern, independen, dan terkemuka. Demikian seperti yang dilansir dari Bussines Insieder, Rabu (25/9/2019).

Selain majalah cetak dua mingguan, New York Media juga memiliki beberapa situs web seperti The Cut, Grub Street, Intelligencer, The Strategist, dan Vulture.

New York Media sekarang dimiliki oleh Wasserstein Family Trust, dan putri Bruce, Pamela Wasserstein yang menjabat sebagai chief executive.

Menurut The Times, dia mulai mengeksplorasi penjualan lebih dari setahun yang lalu dan telah berhenti mencari pembeli ketika dia memulai diskusi dengan Vox Media pada bulan Juni. Di bawah pengaturan baru, dia akan terus menjalankan New York Magazine sebagai presiden Vox Media dan juga akan memiliki kursi di dewan. New York Magazine didirikan pada 1963 dan menjadi panutan, khususnya surat kabar New York Herald Tribune itu ini dijual kepada bankir investasi Bruce Wasserstein yang mengawasi ekspansi digital perusahaan pada 2004, sebelum akhirnya bangkrut pada 2009. CEO dan Pendiri Vox Media Jim Bankoff mengatakan bahwa merger baru tidak akan menimbulkan PHK. Meskipun begitu, kabar itu masih belum jelas apakah staf akan diberi tahu tentang akuisisi itu atau tidak.