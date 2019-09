NEW YORK - Harga emas berjangka mengalami penurunan setelah tiga hari menguat. Penurunan terjadi karena investor melihat penguatan dolar AS dan kenaikan ekuitas AS.

Melansir Reuters, New York, Kamis (26/9/2019), Emas berjangka AS untuk pengiriman Desember anjlok USD27,9 atau 1,8% ke 1.512,3 per once. Itu adalah penurunan satu hari terbesar dalam emas dalam tiga minggu.

Hal ini terjadi usai emas berjangka mencapai level tertinggi lebih dari dua minggu pada hari Selasa setelah reli tiga hari yang meraup hampir 2% untuk aksi beli emas.

Spot gold, mencerminkan perdagangan dalam bullion, turun USD29,36, atau 1,9% pada USD1,502.88.

Di samping mengambil untung, emas melemah pada hari Rabu oleh pernyataan Presiden Trump bahwa kesepakatan perdagangan dengan China mungkin terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

Emas kehilangan sebagian dari sinarnya juga ketika Indeks Dolar AS mencapai tertinggi dua minggu setelah Kongres memulai tindakan impeachment terhadap Trump dengan tuduhan bahwa ia menekan Ukraina, sebuah negara asing, untuk meluncurkan penyelidikan yang dapat menghambat saingan Demokratnya Joe Biden pada 2020 pemilihan presiden.

"Kemunduran emas bisa berumur pendek karena kekhawatiran tambahan tentang politik impeachment ditambah berita utama Brexit baru dan perang dagang A.S. yang berkepanjangan dengan China," kata George Gero, analis logam mulia dan direktur pelaksana RBC Wealth Management di New York.

"Investor tidak memiliki kejelasan dan melihat ketidakpastian di mana-mana, sehingga mereka dapat terus melihat emas dalam kisaran USD1.500 hingga USD1.550, dan akhirnya membawanya ke area USD1.600 karena berita utama politik memanas dan ekonomi global menarik kembali," tambahnya.

Selain Emas, Perak untuk pengiriman Desember turun 55,5 sen atau 2,98% ke USD18,073 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD27,5 atau 2,88% ke USD927,9 per ons.

(rzy)