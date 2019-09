BALI - Bank Indonesia (BI) memperkirakan kredit perbankan masih akan tetap tumbuh double digit hingga akhir tahun ini, meski terjadi perlambatan ekonomi global.

"Ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan pertumbuhan kredit perbankan diprakirakan masih dalam kisaran 10% hingga 12% (yoy) pada 2019 dan 11 hingga 13% (yoy) pada 2020," ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjanarko di Bali, Jumat (27/9/2019).

Dia menjelaskan, konsumsi swasta tumbuh terbatas, meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh stabil didukung oleh penyaluran bantuan sosial pemerintah.

"Bank sentral memang telah mengantisipasi adanya perlambatan ekonomi global dengan memberikan stimulus dengan melonggarkan kebijakan moneter salah satunya penurunan suku bunga dan pelonggaran Rasio Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV)," ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia ke depannya, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah diprakirakan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sehingga berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4% pada 2019 dan meningkat menuju titik tengah kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020," pungkas dia Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kredit perbankan hingga Agustus 2019 masih tumbuh sebesar 8,59% yoy, yang didorong oleh kredit investasi yang tetap tumbuh double digit di level 12,72% yoy.