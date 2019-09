JAKARTA - Pisau adalah benda tajam yang bermanfaat untuk memasak. Tetapi ada juga loh yang menjadikan pisau sebagai koleksi.

Nyatanya, ada banyak pisau yang harganya bisa mencapai miliaran tergantung merek dan kualitas yang diberikan oleh para produsen pisau.

Jika kamu terbiasa beli pisau di pasar dengan harga yang murah, Berikut daftar 5 pisau termahal di dunia, yang dilansir dari TheRichest, Senin (30/9/2019):

1. The Gem Of The Orient

Pasti kamu tidak akan menyangka bahwa pisau ini menjadi pisau termahal di dunia, karena harganya yang mencapai USD2,5 juta atau setara dengan Rp350 miliar. Pisau yang dibuat dari kuarsa dan dipadu padankan dengan enamel merah ruby ini diproduksi di Nevada, Amerika Serikat. Pisau termahal ini juga membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk membuatnya.

2. Nesmuk Jahrhundertmesser

Pisau termahal kedua ini dibuat dengan 640 lapisan baja Damaskus yang dilengkapi dengan ujung baja karbon. Pada bagian gagang pisau dibuat dengan kayu yang berusia 5.000 tahun dan dihiasi dengan 25 berlian agar berkilau saat berada di bawah cahaya.

Pisau yang memiliki harga mencapai USD99 juta atau setara dengan Rp1,38 miliar akan dikirim menggunakan kotak piano yang mewah jika kamu membelinya.

3. Nesmuk Diamond Studded Knife Set

Nesmuk, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh perancang perhiasan, Quintel Nel dan Hoffman Pieper membuat pisau dari 480 lapisan baja karbon untuk memperpanjang masa pakainya. Pisau set ini diberi harga Rp616 juta.

4. Spearpoint Lace Knife Pisau yang dibanderol mencapai Rp350 juta itu ternyata memiliki detail artistik yang benar-benar tidak bisa ditiru orang lain. Untuk proses pembuatan nya, pisau yang dilapisi baja dan lapisan emas ini juga membutuhkan waktu ratusan jam. 5. Monarch “Steampunk Dragon” Knife Pisau yang dibanderol harga mencapai USD18,5 juta atau setara dengan Rp259 juta ini dilapisi inlay perak, tembaga dan emas. Di bagian gagang pisau ini juga diberikan motif naga mekanik sehingga pisau ini tampak terlihat mewah.