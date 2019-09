JAKARTA - Perangko sudah menjadi salah satu koleksi yang paling dicari sejak pertengahan abad 1800. Para kolektor perangko tidak hanya melihat sejarah dari perangko itu sendiri, tetapi ada yang menganggap bahwa perangko bisa menjadi salah satu investasi yang cukup menggiurkan.

Kebanyakan perangko yang umurnya sudah cukup lama, akan memberikan harga yang sangat fantastis. Maka dari itu, banyak orang yang mengoleksi perangko bukan hanya sekedar hobi, tetapi mereka berlomba-lomba mengoleksi perangko sebagai sebuah ladang uang.

Berikut daftar 5 perangko termahal di dunia yang dilansir dari TheRichest, Sabtu (219/2019):

1. The British Guiana 1C Magenta

Perangko yang paling jarang dan paling mahal ini memiliki harga lebih dari USD10 juta atau setara dengan Rp140 miliar. Perangko yang dicetak pada tahun 1856 ini diyakini bahwa hanya ada satu perangko yang tersisa sampai sekarang dan dicetak dengan tulisan latin. Perangko ini juga satu-satunya perangko inggris yang bukan dari koleksi Royal Postage.

2. The Treskilling Yellow

Perangko termahal ke-2 ini memiliki cerita sedih dibaliknya. Seperti yang diketahui, Bank 3-Shilling melakukan kesalahan warna pada saat pencetakan. Dipercaya bahwa warna kuning pada plat yang digunakan perangko ini rusak dan tidak berguna. Meskipun begitu Perangko ini terbilang paling mahal mencapai USD2,3 juta atau setara dengan Rp32,2 miliar.

3. The First Two Mauritius

Untuk mengapresiasi citra Ratu Victoria, perangko pertama yang dicetak dari Kerajaan Inggris ini dikeluarkan pada 1847 dan perangko ini hanya diproduksi dalam 2 denominasi. Perangko ini di banderol harga lebih dari USD1,1 juta atau setara dengan Rp15,4 miliar.

4. Baden 9 Kreuzer Perangko yang juga memiliki kesalahan warna saat dicetak ini dikeluarkan pada 1851 dan dibuat berharga karena hanya empat yang di produksi. Perangko ini di perkirakan memiliki harga sekitar USD1,1 juta atau setara dengan Rp15,4 miliar. 5. Inverted Jenny Pada musim semi 1918, Amerika Serikat mencetak perangko 24 sen dengan kesalahan yang menguntungkan. Ternyata dari sebuah kesalahan cetak, perangko ini merubah harganya menjadi lebih dari USD83.000 atau setara dengan Rp1,16 miliar. Perangko dengan gambar pesawat JN-4HM dicetak selama Perang Dunia I.