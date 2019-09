JAKARTA – Ada beberapa mobil yang harganya justru semakin mahal dari waktu ke waktu. Mobil-mobil ini layak di koleksi dan dijadikan investasi karena harganya yang terus meningkat.

Beda dengan mobil bekas lain yang harganya makin terkikis, nilai mobil ini terus bertambah seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari Business Insider, berikut adalah 11 mobil yang nilainya berpotensi meningkatkan dan layak dijadikan investasi:

1. Original Fiat 500

Diluncurkan pada tahun 1957, mobil empat kursi ini telah menjadi ikon klasik Italia. Sempurna untuk jalanan sempit dan bermanuver di tempat parkir yang sempit; Fiat 500 yang menawan praktis, ekonomis dan dapat diandalkan.

2. Jaguar E Type

Dikutip oleh Enzo Ferrari, pendiri Ferrari, mobil ini salah satu mobil paling indah yang pernah dibuat. Tipe Jaguar E mengesankan dengan garis menukik, kap memanjang dan roda kawat mencolok. Tersedia dalam bentuk coupe atau convertible, mobil sport performa ini memiliki kecepatan tertinggi 241 km/jam.

3. Mk1 Volkswagen Golf GTi

Pertama kali diungkapkan di Frankfurt Motor Show pada tahun 1975, Volkswagen Golf GTi adalah bagian teknik yang menarik perhatian.

4. BMW M3 E30

Karena pasokan rendah dan permintaan tinggi, nilai E30 M3 melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir.

5. Porsche 911

Mobil sport mewah bermesin belakang yang diproduksi pertama kali pada tahun 1963 adalah kendaraan yang diinginkan oleh banyak orang. Dengan ruang untuk kursi empat, itu serbaguna dan dapat menampung dua anak atau orang dewasa kecil di bagian belakang.





6. Ford Mustang

Muncul dalam film-film blockbuster global seperti Bullitt and Gone in 60 Seconds, Mustang adalah ikon, sebuah mahakarya Amerika sejati. Ford Mustang dijual sebagai hardtop dan convertible kembali pada tahun 1964.

7. Ford Sierra RS Cosworth

Melanjutkan tema Ford, mobil berikutnya dalam daftar adalah versi performa tinggi dari Ford Sierra. Ford Sierra RS Cosworth diciptakan sebagai bagian dari proyek Ford Motorsport.

8. Ford Escort RS Cosworth

Mengikuti Sierra RS Cosworth, Ford kembali bekerja sama dengan Cosworth kali ini untuk menciptakan Escort RS Cosworth. Dengan Ford Escort menjadi mobil keluarga sehari-hari.

9. Mercedes SL500

SL berasal dari bahasa Jerman Super-Leicht yang berarti Super Light dalam bahasa Inggris. Diperkenalkan pada tahun 1954 sebagai coupe dengan pintu gullwing yang dikenali, SL telah menjadi favorit perusahaan bagi mereka yang mencari wisata grand dua kursi yang menyenangkan.

10. First generation Acura NSX

Acura (Honda) NSX adalah mobil sport mid-engine 2 kursi yang dibuat dari tahun 1990 dan 2005 di Jepang. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2015, mobil sport hibrida Honda NSX generasi kedua dirilis, mendapat banyak pujian.

11. Land Rover Defender

Land Rover Defender adalah kendaraan asal Inggris yang dapat dikendarai di medan apa pun. Kasar dan serbaguna, fungsionalitas multi-fungsi ini telah membuatnya menjadi hit besar bagi penggemar off-road.