JAKARTA - PT Ginting Jaya Energi Tbk telah mengumumkan penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 750.000.000 lembar saham atau 30,29%. Perseroan menawarkan saham perdana di kisaran harga Rp375 hingga Rp450 per saham.

Baca Juga: IPO, Ginting Jaya Energi Tawarkan 750 Juta Lembar Saham

"Harga yang ditawarkan Rp375-Rp400 per saham dengan price to earnings ratio (PER) 9 kali-11,4 kali," ujar Head Of Investment Banking MNC Sekuritas Hadi Pranggono di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut dia, dengan rentang harga tersebut, perseroan berpotensi menggalang dana segar sekitar Rp281,25-Rp300 miliar lewat IPO.

Baca Juga: IPO, Itama Ranoraya Patok Harga Saham Rp50

"Di mana sebelumnya, perseroan mengincar dana IPO senilai Rp300 miliar hingga Rp400 miliar," ungkap dia.

Sebelumnya, Ginting Jaya Energi mengumumkan peluncuran penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 750.000.000 lembar saham. Hal itu mewakili sekitar 30,29 % dari modal yang dikeluarkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana. Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan saham ini pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum untuk pembelian Rig, pembelian aset berbentuk tanah, pelunasan sebagian utang leasing dan modal kerja. Direktur Utama Ginting Jaya Energi Jimmy Hidayat mengatakan bahwa untuk menangkap momentum di depan terutama meningkatnya peranan perusahaan lokal untuk industri minyak dan gas di Indonesia maka PT Ginting Jaya Energi, Tbk membutuhkan dukungan investasi untuk dapat melakukan ekspansi selama 5 tahun ke depan. "Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh tim yang berpengalaman mulai dari ahli engineering, operating, safety, procurement, serta marketing yang handal," ujar dia.