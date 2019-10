JAKARTA - Kereta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) akan mulai beroperasi dari Stasiun Manggarai mulai Sabtu 5 Oktober 2019. Sebelumnya, masyarakat hanya bisa menggunakan Kereta Bandara Soekarno Hatta dari Stasiun BNI City.

Baca Juga: Tips Naik Kereta Bandara Soetta dari Stasiun Manggarai

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan beroperasi dari Stasiun Manggarai diharapkanya bisa lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan kereta bandara. Dirinya mematok minimal bisa meningkatkan tingkat keterisian kereta hingga 50%.

"Saya harapkan paling tidak menjadi 50%," ujarnya saat diitemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca Juga: Berangkat dari Manggarai, Penumpang Kereta Bandara Soetta Bakal Penuh 60%

Menurut Budi, target yang dipatok oleh Budi cukup rasional dan tidak terlalu berat. Pasalnya, target yang dipatok oleh Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu hanya tumbuh 15 hingga 20% dari total okupansi kereta sebekumnya.

Sebagai gambaran, pada Juli silam, tingkat okupansi KA tersebut mencapai rata-rata 4.000-4.400 penumpang per hari atau hanya 13% dari kapasitas angkut. Padahal, kapasitas total kereta tersebut jauh lebih besar.

Mengacu pada data yang tercantum dalam website resmi PT Railink, tiap rangkaian KA Bandara Soetta terdiri dari 6 gerbong. Dengan jumlah kursi pada masing-masing rangkaian tersedia 272 seat.

KA Bandara sedianya diproyeksikan mampu beroperasi dengan 124 jadwal perjalanan per hari, sehingga mampu mengangkut 33.728 penumpang per hari. Namun, sejauh ini baru terdapat 70 jadwal perjalanan per hari.

Dengan jumlah tersebut, kapasitas penumpang per hari adalah 19.040 penumpang. Jika dibandingkan dengan tingkat okupansi saat itu yang mencapai 4.000-4.400 per hari, maka setiap hari di KA Bandara ada 15.000 kursi kosong.

"Semula 30%-35%," ucap Budi.