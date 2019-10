NEW YORK - Wall Street tak banyak bergerak pada pembukaan perdagangan. Pasalnya, investor menanti pertemuan Amerika Serikat (AS) dan China pada hari ini untuk mencoba menuntaskan perang dagang selama 15 bulan ini.

Melansir reuters, New York, Kamis (10/10/2019), Dow Jones Industrial Average turun 28,66 poin atau 0,11% ke 26.317,35. S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 0,85 poin atau 0,03% menjadi 2.918,55. Nasdaq Composite naik 0,82 poin atau 0,01% ke 7.904,56.

Pergerakan Saham AS dalam beberapa pekan layaknya roller coaster imbas dari penantian penyelesaian perang dagang. Ketiga indeks utama mengakhiri sesi sebelumnya hampir 1% lebih tinggi karena optimisme bahwa kedua belah pihak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan parsial.

Harapan-harapan itu menguat setelah laporan memprediksi Amerika Serikat menimbang pakta mata uang dengan China. Akan tetapi melemah lagi pada hari Kamis ketika China mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan tekanan yang tidak masuk akal pada perusahaan-perusahaan China.

"Apa yang diinginkan pasar sesuatu yang konkret dan nyata dari pembicaraan ini," kata Andre Bakhos, direktur pelaksana di New Vines Capital LLC di Bernardsville, New Jersey.

"Ada banyak variabel, tetapi kunci pas saat ini adalah pembicaraan perdagangan," tambahnya.

Sementara itu dalam pergerakan saham-saham di bursa AS, Apple Inc naik 0,3% lebih tinggi saat perdagangan premarket. Hal ini setelah Longbow Research merekomendasikan untuk membeli saham Apple karena permintaan iPhone 11 yang tinggi.

Pemasok Apple Skyworks Solutions Inc dan Qorvo Inc masing-masing naik 2,6% dan 3,2%, setelah Cowen & Co menaikkan peringkatnya pada kedua perusahaan. Hal ini dengan harapan mereka mendapat mendapat manfaat dari permintaan iPhone yang lebih tinggi.

Cisco Systems Inc turun 1,4%, setelah sebuah laporan bahwa Goldman Sachs menurunkan peringkat perusahaan tersebut menjadi 'netral'.