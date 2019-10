JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan angkat bicara mengenai penusukan yang dialami Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Luhut mengatakan, kalau semua orang turut sedih atas kejadian tidak mengenakkan tersebut.

"We feel very sad to Pak Wiranto," ucap Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat (11/10/2019).

Ketika ditanya mengenai keamanan dirinya sendiri, Dia nyeletuk kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri.

"My own safety? Of course i protect my own safety," tukasnya disusul dengan gelak tawa.

Sekadar informasi, Menkopolhukam Wiranto ditusuk orang tidak dikenal kemarin. Diduga aksi penusukan tersebut merupakan aksi teroris.

Meski demikian, dia mengaku bahwa sistem keamanan saat ini perlu dievaluasi. Apalagi, presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi) senang melakukan blusukan sehingga kemungkinan proteksi yang didapat akan minim.

