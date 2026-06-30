Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Beri Insentif Pajak 0 Persen pada 1,64 Juta Klaim JHT

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |13:14 WIB
Purbaya Beri Insentif Pajak 0 Persen pada 1,64 Juta Klaim JHT
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari–Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran.

Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5 persen.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226970/purbaya-t98a_large.jpg
Panda Bond Dinilai Lembaga China, Purbaya Tak Peduli Rating S&P dan Moody's
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226803/menkeu_purbaya_bertemu_kepala_bgn-z9vq_large.jpg
Ketemu Kepala BGN, Purbaya Bahas Anggaran hingga Nasib MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226789/menkeu_purbaya-rAGQ_large.jpg
Harga Minyak Dunia Turun, Purbaya Yakin Defisit APBN Tak Lewati 3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226778/menkeu_purbaya-p21P_large.jpg
Bukan Utang, Purbaya Ungkap Pendanaan AIIB USD17 Miliar Investasi Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226771/menkeu_purbaya-elId_large.jpg
Bantah Tahan Restitusi Pajak, Purbaya Sebut Ada Kongkalikong Oknum di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226714/menkeu_purbaya-gSqo_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Dana JHT Kena Potong Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement