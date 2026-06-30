Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Program 3 Juta Rumah, Purbaya Siap Bebaskan Pajak Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |07:10 WIB
Program 3 Juta Rumah, Purbaya Siap Bebaskan Pajak Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memberikan kemudahan fiskal dan administrasi terkait penyerahan hibah lahan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan memberikan kemudahan fiskal dan administrasi terkait penyerahan hibah lahan seluas sekitar 30 hektare oleh Lippo Group di kawasan Meikarta. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menurut Purbaya, pemerintah akan membebaskan pajak atas aset yang dihibahkan tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga membuka peluang pemberian insentif lain, termasuk terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam program perumahan rakyat.

“Tadi saya ditanya, ‘Bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo?’ Saya bingung insentif apa? Pajak tanah yang diserahkan. Loh, tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen mempercepat proses administrasi. Purbaya menegaskan siap memangkas prosedur birokrasi yang dinilai menghambat penyelesaian hibah lahan.

“Jadi saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa berjalan. Nanti kalau pejabat-pejabat yang melawan, ya saya pecat aja,” ujarnya.

Dalam percepatan proses tersebut, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi dan perpajakan atas hibah lahan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan.

“Jadi ini suatu kerja sama yang amat baik sekali. Nanti saya pastikan saya kerja sama dengan Pak Nusron untuk memastikan ini dalam dua bulan clear semua,” ungkap Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/470/3227251//tanah-pdRi_large.png
ATR/BPN Percepat Administrasi Hibah Lahan 30 Hektare di Kawasan Meikarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/470/3227227//tanah-oYSP_large.png
Danantara Terima Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta, Siap Dibangun 141 Ribu Unit Apartemen Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226609//menkeu_purbaya-fTNq_large.jpg
Purbaya: Tiket Pesawat Bebas Pajak 100 Persen hingga 5 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206705//purbaya-2WFU_large.jpg
Purbaya Marah di Rapat Investasi, Soroti Izin Impor hingga Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/470/3205820//danantara-gWeR_large.jpg
Danantara Siapkan Rp16 Triliun Bangun Rumah Subsidi di Lahan Milik Orang Terkaya RI Mochtar Riady
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203177//lpdp-7jkC_large.jpg
Apakah Penerima Awardee LPDP Boleh Daftar CPNS? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement