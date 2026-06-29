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ATR/BPN Percepat Administrasi Hibah Lahan 30 Hektare di Kawasan Meikarta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |20:15 WIB
ATR/BPN Percepat Administrasi Hibah Lahan 30 Hektare di Kawasan Meikarta
ATR/BPN Percepat Administrasi Hibah Lahan 30 Hektare di Kawasan Meikarta. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan proses administrasi hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara akan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai penandatanganan komitmen hibah lahan di Wisma Danantara, hari ini.

Menurutnya, percepatan proses dilakukan agar dunia usaha yang ingin berkontribusi kepada negara tidak kehilangan minat akibat proses birokrasi yang berlarut-larut.

“Kami berkomitmen prosesnya dipercepat supaya yang membantu tidak kapok. Kalau prosesnya terlalu lama, nanti yang membantu jadi kapok. Sudah niatnya membantu, masa lama jadi kapok, tidak mau membantu lagi,” ujar Nusron, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan PT Lippo Cikarang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memeriksa seluruh dokumen yang diperlukan.

“Terima kasih kepada Pak James, Pak Mochtar. Insyaallah kami berkomitmen, begitu besok kami langsung akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bu Puspa dan teman-teman dari DJKN, untuk melihat dokumennya. Mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai,” katanya.

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