JAKARTA - 100 ekonom berkumpul membahas ekonomi Indonesia, khususnya mengulas kebijakan yang telah dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain itu dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengatakan bahwa kegiatan ini bersamaan dengan masa akhir tugas tokoh penting Wapres JK.

"Bagi kita beliau (Jusuf Kalla) begitu cekatan menyelesaikan masalah," ujar dia di Hotel Westin, Kamis (17/10/2019).

Menurut dia, Wapres JK sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan banyak kenangan bagi bangsa yang akan berakhir masa jabatannya.

"Beliau bisa menjadi teladan generasi-generasi seterusnya," ungkap dia.

Acara ini diadakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerjasama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita secara kompak mengucapkan salam perpisahan pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2019.

"Dalam kesempatan ini, tinggal 3 hari lagi waktu untuk bekerja bersama-sama," ucap Wapres Jusuf Kalla di Indonesia Convention Exhibition BSD kemarin.