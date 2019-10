JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menghadiri dialog bersama 100 ekonom yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Dalam sambutannya, dirinya sekali lagi mengatakan ucapan pamit sebagai Wakil Presiden 2014-2019.

Dirinya mengatakan, sisa 2 hari kerja di pemerintahan. Menurutnya, pidato ini merupakan yang terakhir sebagai Wakil Presiden RI.

 Baca juga: Posisi Menteri BUMN Harus Diisi Tokoh yang Jago Bisnis

"Ini pidato terakhir saya di acara teman-teman. Di mana saya juga mau denger aspirasi dan pandangan dari kawan-kawan ekonom," ujar dia, Kamis (17/10/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menceritakan tentang Ekonom Senior Emil Salim yang pernah menjadi pembicara saat dirinya masih mahasiswa di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel).

 Baca juga: Sederet PR Menteri Ekonomi Jokowi Jilid II, dari Pacu Ekspor hingga Investasi

"Saya mau bagi pengalaman saya dengan pak Emil. 54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di UNHAS. Sebagai ketua senat, ada seminar Ekonomi Pancasila. Pembciaranya pak emil, beliau baru pulang dari Den Haag Belanda. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia," ungkap dia.

Dia menambahkan, apabila bicara ekonomi indonesia tak lengkap kalau tidak bicara ekonomi dunia. Di mana melihat dari efek dan korelasinya. "Kita belajar semua tentang ekonomi, semua tau ya, dunia sedang sulit, apalagi diprediksi. Terakhir, 2008 waktu itu krisis dunia, sehingga kapitalisme tidak lagi menjadi segala-galanya. Maka, terjadi pergeseran kebijakan. Kembali, peranan pemerintah sangat penting," pungkas dia.