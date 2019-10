JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengajak para menteri yang berada di bawah naungannya minum teh bareng. Di sela-sela acara, para menteri berkesempatan mengungkapkan kesan selama bekerja dengan Darmin Nasution.

Dalam penilaian Sri Mulyani, Darmin merupakan sosok yang memiliki segudang pengalaman, menunjukkan kecerdasan dan bijaksana pada saat bersamaan.

Pengalaman itu mulai dari menjabat sebagai Dirjen Pajak, Gubernur Bank Indonesia, hingga Menko Bidang Perekonomian.

"Matur nuwun, terima kasih pak Darmin, you are the wisest person in the world. Kita kehilangan tentunya, kalau dari sisi pertemanan enggak akan hilang, karena silaturahmi akan terus jalan," ungkapnya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, dirinya banyak belajar pada sosok Darmin sebagai seorang pemimpin. Bahkan dirinya mengaku, lebih banyak bertandang ke kantor Darmin mengikuti rapat berkoordinasi, padahal kementeriannya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ham.

"Terima kasih Pak Darmin banyak kerja sama. Saya juga banyak belajar terutama tentang anggrek," ujar dia.

Adapun para menteri yang hadir dalam acara itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.

