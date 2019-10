JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memanggil beberapa nama-nama terkenal seperti Nadiem Makarim, Wishutama hingga Erick Thohir. Ketiga itu, nantinya yang akan menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II Presiden Jokowi

Khusus Nadiem Makarim ini membuat masyarakat terkejut. Oleh karena itu, Jakarta, Senin (21/10/2019), Okezone pun merangkum sejumlah fakta menarik terkait Nadiem Makarim yang akan menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II:

Baca juga: Nadiem hingga Erick Thohir ke Istana Jadi Bukti Jokowi Fokus Ekonomi Digital

1. Berkemeja Putih, Nadiem Datangi Istana Kepresidenan dengan Senyum Sumringah

Founder dan CEO Go-Jek Grup Nadiem Makarim dipanggil Presiden Widodo (Jokowi) pada hari ini. Tentunya, kedatangan Nadiem dikaitkan dengan pengumuman Kabinet Kerja Jilid II.

Apalagi, Nadiem memakai kemeja putih. Setelah sebelumnya Mafhud MD dan Christiany Eugenia Paruntu juga datang di Kompleks Kepresidenan.

Baca juga: Jadi Calon Menteri, Edhy Prabowo Punya Kekayaan Rp4,56 Miliar

Pantauan Okezone, Nadiem tiba pada pukul 10.18 WIB. Nadiem langsung melambaikan tangan dan tersenyum kepada wartawan yang telah menunggu pengumuman Kabinet Kerja Jilid II sejak pagi tadi.

"Saya dipanggil Presiden Jokowi," ujar Nadiem di lokasi.

2. Bos GoJek Nadiem Makarim ke Istana Jadi Menteri? Segini Kekayannya!

Nadiem Makarim menjadi salah satu tamu yang datang ke Istana pagi hari ini. Berkemeja putih, apa dirinya bakal dipilih menjadi salah satu menteri oleh Presiden Jokowi?

Baca juga: Komut Adhi Karya Fadjroel Rachman Dipanggil Jokowi, Siapa Dia?

Nadiem Makarim merupakan pendiri GoJek. Pada Juli 2018, Nadiem masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia. Nadiem disebut mengantongi kekayaan sekira USD100 juta atau Rp1,4 triliun (kurs Rp14.000 per USD).

Seperti dilansir Globe Asia, GoJek yang awalnya hanya merupakan perusahaan startup yang membuka layanan ojek online pada 2010, kini menjadi salah satu bisnis paling bernilai.

3. Jawaban Nadiem soal Penawaran Jadi Menteri di Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Nadiem Makarim ke Istana pagi hari ini. Berkemeja putih, Nadiem mengakui jika dirinya diminta mengisi salah satu kursi menteri di jajaran Kabinet Kerja Jilid II.

Nadiem mengatakan, dirinya sudah menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengisi salah satu jabatan. Namun, dirinya belum menyebut posisi yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi.

“Saya bersedia, saya menerima. Mengenai posisi, spesifik nanti akan diumumkan pak presiden, karena itu hak prerogatif presiden,” kata dia usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Presiden.

4. Jadi Menteri, Nadiem Makarim Mundur dari Gojek

Nadiem Makarim memastikan dirinya sudah tidak memiliki jabatan di perusahaan transportasi daring GoJek. Mundurnya Nadiem karena dirinya menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi salah satu kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Sudah pasti posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali," ujar Nadiem di komplek Istana Kepresidenan Senin.

5. Bersedia Jadi Menteri, Ini Profil Pendiri Gojek Nadiem Makarim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan. Nadiem secara terang-terangan bersedia jadi Menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Bahkan, Nadiem Makarim memastikan sudah tidak memiliki jabatan di perusahaan transportasi daring GoJek, perusahaan yang dia dirikan.

Mundurnya Nadiem karena dirinya menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengisi salah satu kursi Menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Berikut profil lengkap Nadiem Makarim yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Pria yang lahir di Singapura pada 4 April 1984 itu diyakini akan menduduki kursi pemerintahan.

Pria lulusan Brown University dan meraih gelar MBA di Harvard University itu ternyata pernah bersekolah di Jakarta dan Singapura saat duduk dibangku sekolah menengah.

Nadiem memulai kariernya di McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen di Jakarta. Kemudian pada 2010 Nadiem menciptakan perusahaan decacorn yang dikenal dengan nama Gojek. Saat ini, Gojek telah berubah menjadi super app yang menyediakan lebih dari 20 layanan.

Selain itu, pada 2016 Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak ertama kali didirikan pada 2012.

6. Nadiem Jadi Menteri, Siapa Pengganti Bos Gojek?

Gojek akan menunjuk pemimpin baru untuk mengatur perusahaan. Hal ini menyusul akan ditunjuknya CEO Gojek sebelumnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Kabinet kerja jilid.

Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengatakan, ke depan, Gojek akan menghadirkan pemimpin baru untuk menggantikan Nadiem Makarim. Pasalnya, Presiden Gojek Gruo Andre Soelistyo dan Co-Founder Gojek Kevin Aluwi akan berbagi tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sebagai co-CEO, dengan fokus membawa perusahaan ke tahap selanjutnya

"Kami telah memiliki rencana yang matang ke depan dan akan mengumumkan lebih jauh mengenai arti pengumuman ini bagi perusahaan dalam beberapa hari ke depan," ujarnya melalui keterangan tertulis.