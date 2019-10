JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayai Budi Gunadi Sadikin untuk menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Budi akan mendampingi Menteri BUMN yang baru saja dilantik Erick Thohir.

Budi Gunadi merupakan orang berpengalaman di BUMN. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama Inalum.

Melihat daftar kekayaannya, Budi Sadikin mempunyai 6 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp70 miliar. Dirinya memiliki tanah dan bangunan termahal dengan luas 582 m2/292 m2 di Kota Jakarta Selatan dengan harga Rp36 miliar.

Budi mempunyai 4 kendaraan yang terdaftar. Mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2019 Rp250 juta. Mobil Mercedes Benz E 300 Sedan tahun 2019 Rp500 juta. Mobil Mini Cooper Sedan tahun 2012 Rp350 juta. Mobil Mazda 2 All New Skyactiv R AT tahun 2015 Rp175 juta.

