NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat. Di mana investor khawatir dengan pembaruan terbaru tentang potensi kesepakatan perdagangan antara AS dan China.

Dow Jones Industrial Average turun 20,04 poin, atau 0,07% menjadi 27.070,68. S&P 500 kehilangan 2,54 poin, atau 0,08%, menjadi 3.036,88 dan Nasdaq Composite turun 49,14 poin, atau 0,59% menjadi 8.276,85.

Melemahnya tiga indeks utama Wall Street setelah seorang pejabat dari pemerintah AS mengatakan bahwa Washington dan Beijing terus bekerja pada perjanjian perdagangan sementara. Artinya negosiasi kedua negara mungkin tidak selesai pada waktunya.

Harapan dari kesepakatan penyelesaian perdagangan AS dan China pun pupus. Padahal beberapa hari ini pergerakan saham sedang meningkat di tengah harapan penurunan suku bunga Federal Reserve mendorong indeks S&P ke rekor tertingginya. Demikian dikutip dari Reuters, Rabu (30/10/2019).

Saham Tech yang terkait erat dengan kemajuan perdagangan AS dan China menjadi melemah setelah laporan dan terakhir turun 0,92%. Kemudian, pembuat obat Merck & Co Inc dan Pfizer Inc, keduanya naik setelah melaporkan hasil kuartal ketiga yang optimis untuk membantu menjaga Dow dan S&P dekat garis datar.

Namun saham induk Google Alphabet Inc kehilangan 2,20% dan membebani Nasdaq karena laba kuartalannya meleset dari perkiraan karena biaya yang lebih tinggi. Selain perang dagang, investor juga tengah fokus pada pertemuan Fed. Bank Sentral diharapkan memberikan penurunan suku bunga seperempat poin persentase untuk ketiga kalinya tahun ini.