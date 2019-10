JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sudah siap digunakan dalam pendaftaran CPNS 2019. Adapun formasi yang dibuka pada tahun ini, untuk instansi pusat sebanyak 37.425 pada 68 K/L dan instansi daerah sebanyak 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah.

Baca Juga: BKN Buka Lowongan CPNS untuk 180 Formasi, Ini Bocorannya

Meski SSCASN sudah siap, ada hal menarik yang disampaikan Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengenai portal pendaftaran CPNS ini. Dia menganalogikan SSCASN seperti sebuah pasar yang di dalamnya banyak stakeholder terkait.

"SSCASN is like a market place, we own the system but its material owned by many institutions," dikutip dari twitter BKN, Rabu (30/10/2019).

BKN pun akan segera menjelaskan apa maksud market place portal pendaftaran CPNS itu. "What does it means? Find the answer tomorrow ," tulis admin BKN.

Baca Juga: Cek Persyaratan CPNS 2019, Pelamar Harus Kirim Foto Selfie!

Para netizen pun langsung menyampaikan berbagai komentar atas informasi BKN tersebut. Ada yang menilai meski sistem SSCASN sudah siap, namun instansi terkait yang membuka seleksi CPNS masih belum siap.

Berikut beberapa komentar yang dikutip Okezone dari twitter BKN:

"Artinya besok bakal diumumkan formasinya tiap instansi, karena semua info semua formasi tiap instansi ada di SSCASN, servernya bakal penuh, lelet, dan error. Hahaha," tulis M Chaerul Umam (@mchaerulumam).

"Yg bener itu artinya bsok dibuka untuk formasi dan instansi yg membuka lowongan cpns 2019?" tulis Juwita T. Marpaung (@juwtrimar). "Intinya, banyak lembaga yg nakal gk selesai2 urusannya sehingga menghambat pembukaan sscasn," tulis Zulfan Maulidi Hidayat(@conk_afan).

"Pengalaman tahun lalu itu kami datang jam 2 siang di lokasi tes terus tas makanan dikumpul jam 5 sore dan barus masuk ruangan jam 10 terus selesainya jam 1 malam 🤦 jadi sebaiknya di bagi 3 sesi saja min kalau jumlah pesertanya ratusan sekali tes," tulis Andi Ansari (@AndiAnsari6).