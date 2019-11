JAKARTA - Perusahaan Berkshire Hathaway telah melaporkan penerimaan mereka dalam laporan keuangan kuartal III-2019. Perusahaan yang dijalankan oleh investor bertangan dingin, Warren Buffett ini, mengalami peningkatan penerimaan hingga mencetak rekor.

Bagaimana tidak, Berkshire Hathaway berhasil mengakhiri kuartal dengan USD128 miliar dalam bentuk tunai, meskipun mereka membeli kembali sahamnya sendiri yang bernilai USD700 juta. Ini juga semakin menekankan fakta bahwa Buffett memang sering menggunakan sejumlah besar uangnya untuk melakukan akuisisi. Kesepakatan besar terakhir Buffett terjadi pada Januari 2016.

Dalam surat kepada pemegang saham pada tahun lalu, Buffett menulis bahwa dia mengaku semakin sulit dalam menemukan perusahaan besar yang bisa dibeli.

“Di tahun-tahun mendatang, kami berharap bisa memindahkan sebagian besar kelebihan likuiditas kami ke dalam bisnis yang akan dimiliki oleh Berkshire secara permanen,” tulis Buffett dilansir dari Business Insider Singapore, Senin (4/11/2019).

"Harga sangat tinggi memang layak untuk bisnis yang memiliki prospek jangka panjang," tambahnya.

Rilis ini menunjukkan bahwa pendapatan operasional naik lebih dari yang diprediksi oleh Wall Street, yaitu USD6,88 miliar pada tahun sebelumnya menjadi USD7,86 miliar. Dengan demikian, saham Kelas A dengan nilai USD4.816 per saham naik dari USD4.189 per saham. Itu artinya, lebih tinggi dari yang diantisipasi oleh para analis, yaitu USD4.405 per saham.

Penghasilan bersih selama kuartal tersebut turun 11% menjadi USD16,52 miliar dari USD18,54 miliar. Itu sekitar USD10.119 per saham Kelas A yang turun dari USD11.280 per saham. Berkshire mengatakan bahwa perubahan dalam aturan akuntansi yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan keuntungan yang belum direalisasi berkontribusi pada peningkatan laba bersih tahun lalu. Pundi-pundi uang Berkshire semakin tebal selama dekade terakhir. Keuangannya tumbuh dari sekitar USD23 miliar pada tahun 2009 menjadi USD128 miliar hari ini. Kendati demikian, saham perusahaan sering kali berkinerja buruk di pasar yang lebih luas. Tahun ini, saham Berkshire telah naik 5,7% pada penutupan hari Jumat, tertinggal dari S&P 500. Sejumlah besar uang tunai di naungan Berkshire juga telah menarik perhatian perusahaan belakangan ini. Baru-baru ini, Gubernur California Gavin Newsom meminta Warren Buffett untuk mempertimbangkan pembelian Pacific Gas & Electric. Sebab, perusahaan tersebut sedang berada di tengah-tengah upaya pengambilalihan dari pemegang obligasi, seperti kebakaran hutan yang sedang berlangsung di California, pemadaman listrik, dan proses kebangkrutan. Namun, Buffett telah membantah minat untuk membeli PG&E. Perlu diketahui, Berkshire Hathaway paling banyak menghasilkan uang di bidang bisnis asuransi.