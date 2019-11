JAKARTA - Menjaga kekuatan bisnis hingga mampu berdiri dari generasi ke generasi bukan merupakan hal yang mudah. Apalagi jika mampu bertahan menjadi keluarga dengan kekayaan paling tinggi di dunia.

Forbes sering merilis informasi mengenai beberapa orang terkaya di dunia. Lima keluarga teratas bernilai hampir USD40 miliar daripada lima keluarga lainnya.

Berikut adalah 10 daftar keluarga terkaya di Amerika dilansir dari Investopia:

Baca Juga: TikTok Sukses, Zhang Yiming Kini Jadi Miliarder Pemilik Rp226,8 Triliun

1. Walton

Waltons adalah keluarga terkaya di Amerika. Keluarga ini terkenal karena rantai belanja lengkap Walmart (WMT), yang didirikan oleh patriark Sam Walton yang merupakan pengecer terbesar di dunia.

Keluarga Walton memiliki kekayaan bersih, dengan nilai bersih diperkirakan USD130 miliar sesuai daftar Forbes. Sebagian besar angka terbaru memperkirakan bahwa nilainya mendekati USD140 juta pada akhir 2018.

Saat ini, Keluarga Walton memiliki lebih dari 11.760 toko di seluruh dunia dan pendapatan lebih dari USD500 miliar selama tahun fiskal 2018, menurut laporan tahunannya.

2. Koch

Charles dan almarhum David Koch mengambil kendali dari ayah mereka Fred Koch untuk menjalankan Koch Industries, yang saat ini merupakan perusahaan swasta terbesar kedua di dunia. Kekayaan bersih keluarga Koch diperkirakan mencapai USD82 miliar.

Korporasi terlibat dalam berbagai industri mulai dari teknologi kimia dan pertambangan, hingga memelihara sapi untuk daging sapi, menurut situs web perusahaan. Menurut Forbes, perusahaan memiliki pendapatan sekitar USD110 miliar, dengan 120.000 karyawan.

3. Mars

Jika kamu pernah membeli sekantong permen atau cokelat di suatu tempat di dunia, kemungkinan itu dibuat oleh Mars. Kekayaan bersih keluarga Mars diperkirakan mencapai USD78 miliar.

Mars family memiliki perusahaan permen terbesar di dunia yaitu Mars Inc, dengan penjualan USD33 miliar dalam penjualan. Keluarga Mars memiliki perusahaan swasta yang menangani semua jenis barang terutama permen seperti Starburst, Snickers, dan banyak lagi. Menurut Forbes, pendapatan perusahaan sekitar USD35 miliar pada 2017 dan memiliki sekitar 100.000 karyawan

Baca Juga: Fakta Tentang Orang Kaya yang Jarang Diketahui

4. Cargill-MacMillan

Cargill MacMillan adalah seorang pengusaha miliarder Amerika. Bersama dengan beberapa sepupu lainnya, mereka memiliki 88% saham Cargill Inc.

Salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika. Raksasa agribisnis USD 108 miliar (pendapatan) ini menjual makanan, mengolah tanaman, memperdagangkan komoditas, sumber bahan baku dan menyediakan manajemen risiko keuangan. Kekayaan bersih keluarga Cargill MacMillan diperkirakan mencapai USD49 miliar.

5. Cox

Keluarga Cox telah bergeser selama beberapa dekade dari penerbitan surat kabar hingga TV kabel dan teknologi otomotif sekarang. Kekayaan tersebut berasal dari tahun 1898, ketika James M. Cox membeli Dayton Evening News. Perusahaan kemudian diperluas ke TV, radio, dan lainnya yaitu Cox Enterprises termasuk Cox Communications (TV kabel, broadband) dan Cox Media Group (surat kabar, TV, stasiun radio), dan aset otomotif. Kekayaan bersih keluarga Cox diperkirakan mencapai USD41 miliar.

6. SC Johnshon

Keluarga Johnson yang berbasis di Wisconsin memiliki SC Johnson, raksasa produk pembersih yang paling dikenal seperti produk-produk seperti Ziploc, Pledge dan Glade.

Kepemilikan SC Johnson dibagi 60-40 antara dua anaknya, Herbert Fisk Jr dan Henrietta Johnson Louis. Keluarga Johnson terus memiliki dan menjalankan perusahaan swasta USD 9,6 miliar (perkiraan penjualan). Kekayaan bersih keluarga Johnson diperkirakan mencapai USD30 miliar.

7. Johnson

Anggota keluarga generasi ketiga Abigail Johnson mengambil alih peran CEO di raksasa dana bersama Fidelity dari ayahnya Ned pada akhir 2014.

Keluarga Johnson memiliki 49% dari perusahaan reksa dana terbesar kedua di dunia dengan aset yang dikelola USD 1,8 triliun. Putra Ned, Edward Johnson IV menjalankan perusahaan real estat milik keluarga. Putri lainnya, Elizabeth, tidak terlibat di Fidelity. Diperkirakan empat anggota keluarga berbagi kekayaan. Kekayaan bersih keluarga Johnson diperkirakan mencapai USD28,5 miliar.

8. Duncan

Saudara kandung Randa Duncan Williams, Milane Frantz, Dannine Duncan Avara dan Scott Duncan mewarisi harta warisan senilai USD 10 miliar dari ayah mereka Dan Duncan ketika ia meninggal pada 2010 pada usia 77 tahun.

Baca juga: Ulang Tahun, Pemuda Ini Dikasih Kado Duit Rp54,32 Triliun

Kekayaan keluarga sejak itu meningkat lebih dari dua kali lipat, hal itu dikarenakan pembayaran dividen dan kenaikan harga saham pipa raksasa Perusahaan Produk Mitra, yang didirikan Dan Duncan. Kekayaan bersih keluarga Duncan diperkirakan mencapai USD21,5 miliar.

9. Newhouse

Media mogul, Samuel "Si" dan Donald Newhouse, lahir di salah satu keluarga penerbit paling kuat di negara itu, mewarisi Advance Publications dari ayah mereka Sam yang wafat pada 1979.

Di bawah kepemimpinan dua bersaudara, grup ini menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di A.S. Hari ini, kepemilikan Advance termasuk Condé Nast Publications, penerbit Vogue, The New Yorker, Vanity Fair dan surat kabar di lebih dari 25 kota di AS, ditambah situs berita sosial Reddit, dan saham besar di Discovery Communications.

Kekayaan bersih keluarga Newhouse diperkirakan mencapai USD18,5 miliar.

10. Lauder

Estee Lauder mulai menjual krim kulit buatan sendiri untuk wanita di salon rambut. Dia mendirikan perusahaan kosmetik Estee Lauder bersama suaminya pada tahun 1946. Perusahaan yang diperdagangkan secara publik ini telah berkembang untuk mencakup 30 merek rias, termasuk Clinique, Bobbi Brown dan MAC, dan telah mencetak kekayaan lima miliar dolar untuk keturunannya.

Anggota keluarga Lauder bersama-sama memiliki 87% dari kekuatan suara Estee Lauder Inc. Kekayaan bersih keluarga Lauder diperkirakan mencapai USD17,9 miliar.