JAKARTA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terlihat tengah menyantap sarapan pagi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanif menganggap momen pertemuannya dengan Ahok sangat menginspirasinya.

Momen tersebut dia abadikan melalui akun Instagramnya, tadi pagi. Dalam foto tersebut, terlihat sosok Hanif dan Ahok kompak memakai kemeja yang masing-masing berwarna hitam dan putih. Keduanya tampak asik bercengkrama dan tertawa.

"Sarapan pagi yang luar biasa bersama sahabat lama Ahok @basukibtp di rumahnya. Perut kenyang, otak dapat asupan bergizi dari pengalaman spiritual Ahok, dan hatipun gembira," tulis Hanif seperti dikutip dari akun Instagram-nya, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Hanif, bertemu dengan Ahok seperti membaca buku "Chicken Soup for the Soul" karena kaya dengan inspirasi dan pengalaman spiritual. Pasalnya, bukan saja soal politik, Hanif mengaku juga belajar soal kehidupan.

"Perjalanan hidup berat yang dialami Ahok telah membuka jalan baginya menemukan diri sendiri. Mohon maaf, tak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Padahal kata agama, siapa mengenal diri sendiri, dia mengenal Tuhannya," jelas Hanif.

Menurutnya, menemukan kembali diri sendiri dimulai dengan menerima diri sendiri seutuhnya, baik kelebihan maupun kelemahan. Sebab, lanjut Hanif, dengan menerima diri seutuhnya, manusia menjadi lebih damai, lebih maklum dan bijaksana dalam memandang hidup.

Dalam unggahannya, Hanif juga menjelaskan tentang bagaimana menerima orang lain sebagaimana mestinya. Dia menuliskan, penerimaan diri berimplikasi pada penerimaan terhadap orang lain. "Kita menerima baik dan buruk orang lain karena kitapun menerima diri kita sebagai manusia yang tidak sempurna, manusia yang punya kelebihan dan kelemahan," lanjut Hanif.

Momen sarapan bersama Ahok dinilai Hanif sebagai momen pembelajaran baginya perihal menerima orang lain sebagai manusia biasa yang bisa berbuat salah secara manusiawi. Dengan begitu, menurutnya, manusia menjadi lebih toleran terhadap sesuatu dan akan merasakan kedamaian dalam diri.

Pada akhir tulisannya, Hanif memberikan selamat kepada Ahok. Ia pun mendoakan kesehatan bayi yang sedang dikandung istri Ahok, Puput Nastiti Devi agar tetap selalu sehat.

"Selamat Bro Ahok! You did very well. Ehhh, bentar lagi Ahok dan Mbak Puput Nastiti Devi, istrinya, bakal punya momongan. Semoga sehat selamat Mbak Puput dan bayinya saat lahiran nanti, dan tumbuh menjadi anak baik dan hebat seperti bapaknya. Keep the good work bro!" tutup Hanif.