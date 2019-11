JAKARTA – Harga emas berjangka turun pada akhir perdagangan 18 November 2019. Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi USD1,458.55 per ounce. Emas berjangka AS turun 0,6% pada USD1,459.10.

“Semua terlihat jauh lebih positif, pembicaraan perdagangan mengalami kemajuan meski sedikit lambat,” kata Analis Pasar Senior Oanda Craig Erlam, dilansir dari Reuters, Selasa (19/11/2019).

"Tren emas dalam jangka pendek terlihat cukup negatif. Dari segi teknis, kami telah mengambil semua posisi terendah adalah USD1.480, sekarang USD1.460," tambahnya.

Media pemerintah Cina Xinhua melaporkan Washington dan Beijing melakukan pertemuan untuk membahas masalah inti masing-masing untuk tahap pertama dari suat perjanjian perdagangan awal.

"Kemungkinan besar, gangguan dalam pembicaraan perdagangan tetap menjadi satu-satunya skenario untuk menghidupkan kembali harga emas," kata Analis pasar senior Asia Pasifik di OANDA Jeffrey Halley.

Sementara itu harga logam lainnya, perak turun 0,9% menjadi USD16,81 per ons, platinum turun 0,9% menjadi USD881,05 per ons dan Palladium naik 0,6% menjadi USD1,715,36 per ounce.

(kmj)