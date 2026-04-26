Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 26 April

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Minggu (26/4/2026) stagnan di level Rp2.825.000 per gram. Harga emas Antam stagnan setelah sebelumnya naik Rp20.000 pada perdagangan Sabtu kemarin.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga tidak berubah tetap Rp2.636.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Graha Dipta Pulo Gadung. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia: