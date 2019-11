JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mencari sosok yang dapat mendobrak kinerja BUMN. Dunia maya pun ramai-ramain memberi masukan kepada Erick dengan harapan supaya BUMN tidak dimanfaatkan segelintir orang tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok muncul dalam bursa pencarian bos BUMN yang akan menempati jabatan dengan posisi strategis.

Menanggapi hal ini, banyak pro dan kontra yang mengiringi. Bagaimana tidak? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terkenal memiliki tempramen yang mudah marah dan pernah menjadi napi. Tapi, BTP juga terkenal dengan terobosan-terobosannya dan termasuk sosok pendobrak yang ditunggu-tunggu kehadirannya.

Tagar ‘BersihkanMafiaBUMN’ muncul di jagat raya Twitter pada Selasa (19/11/2019). Sampai sekarang terdapat 6.811 tweets yang membicarakan tagar itu. Warga Twitter beramai-ramai membuat caption yang nyentrik.

Seperti akun Twitter @P*tt*p**l*hyR*1. “Mantap.. 👍👍 Semua kewenangan Presiden, mudah-mudahan sih jadi ya.. Amin.. #BersihkanMafiaBUMN.”

“Keren "Sang Pendobrak" Pejabat BUMN yang Mau Di Ruqiyah siap siap..Bulan depan beliau dilantik Jin jin Kafir Keluar semua nanti.. #BersihkanMafiaBUMN #AhokDirutMafiaCemberut,” tweet akun @*n*k_P*r*nt**_

Ada juga akun milik @*m*th*l*b menuliskan, “BTP Right man and at the right place 👌 #BersihkanMafiaBUMN.”

“Sang pembersih sudah datang, apakah kalian ikut mendukung bapak ini untuk membersihkan kerak BUMN? #BersihkanMafiaBUMN,” tulis akun @K*p*K*p42781415.

“Salah satu harapanku kpd pak @erickthohir jgn hanya memberantas mafia di BUMN tp jg orang2 pendukung khilafah. Jgn pernah bermimpi BUMN akn menjd lbh baik jk mereka masih ada di dlm. Keluarkn mereka, yg pro NKRI masih byk. Retweet yg pny harapan yg sm dgn sy. #BersihkanMafiaBUMN,” tweet akun @CH_ch*t*m*h.