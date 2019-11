JAKARTA – Indeks dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang pada akhir perdagangan 22 November 2019. Dolar AS terangkat setelah data menunjukkan aktivitas pabrik dan layanan AS membaik sebagai tanda ketahanan berkelanjutan ekonomi AS.

Data ekonomi AS sektor manufaktur naik menjadi 52,2 pada November naik dari posisi 51,3 pada Oktober, sementara PMI layanan awalnya meningkat menjadi 51,6 bulan ini dari 50,6 bulan lalu.

Baca Juga: Dolar Melemah di saat Yen Berjaya

Melansir Reuters, indeks dolar yang membandingkan dolar terhadap enam mata uang utama, naik 0,24% pada 98,23.

Membantu kekuatan dolar adalah survei yang menunjukkan pertumbuhan bisnis zona euro hampir terhenti bulan ini. Untuk minggu ini, indeks dolar naik 0,24%.

Pesan beragam pada kesepakatan perdagangan AS-China minggu ini membuat investor tidak mengambil posisi terarah besar sebelum liburan Thanksgiving minggu depan.

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Beijing ingin membuat kesepakatan dengan Washington dan berusaha menghindari perang dagang - tetapi tidak takut untuk membalas jika perlu.

Seorang diplomat senior China mendesak Amerika Serikat untuk berkompromi dalam rangka membangun hubungan yang stabil antara negara-negara, dengan mengatakan bahwa beberapa politisi AS berusaha mendorong negara-negara tersebut ke dalam konfrontasi.

(kmj)