JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus melakukan persiapan-persiapan dalam penyelenggaran MotoGP 2021 di Mandalika. Termasuk persiapan-persiapan pembangunan hotelnya.

Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan mengatakan, nantinya pihaknya akan menggandeng beberapa stekholder seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita). Pasalnya, ajang bertaraf internasional ini membutuhkan banyak sekali hotel.

"Kita akan menggandeng PHRI, Asita, dan lainnya. Kamar-kamar hotel di Senggigi, Mataram, atau Praya untuk mendukung lokasi ini," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Nantinya lanjut Ngurah, pembangunan hotel tak hanya berpusat di sekitaran Sirkuit Mandalika. Karena menurutnya, pihaknya tidak mungkin hanya dengan mengandalkan hotel-hotel di kawasan Mandalika untuk menampung peserta hingga penonton event tersebut.

Konsep ini juga sama dengan yang diterapkan dalam gelaran MotoGP 2019 di Buriram, Thailand. Ngurah menambahkan, penginapan di lokasi event didukung dengan hotel-hotel yang berada pada radius sampai 400 Km.

Hal ini juga dilakukan agar para wisatawan juga bisa menikmati wisata lainnya. Karena selain moto GP, wisatawan juga bisa menikmati wisata pantai.

"Enggak langsung (menginap) di Buriram, dia langsung ke 400 Km utara, Bangkok, masih 5 jam naik bus. Jadi orang ke Bangkok, naik bus bareng-bareng ke Buriram. Hampir sama dengan Buriram, di sini nginepnya di Senggigi, Mataram, Praya, kemudian naik bus ke Mandalika. Kemungkinan kita juga sama, bisa juga tinggal di Bali," jelasnya.

Namun lanjut Ngurah, nantinya pihaknya akan menyediakan fasilitas transportasi umum yang memadai. Sehingga meskipun tinggal jauh dari Sirkuit, turis juga tidak khawatir ketika ingin menonton MotoGP.

"Jalan by pass, dari bandara ke Mandalika sedang diproses," ucapnya.

