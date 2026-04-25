HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun Tidak Benar, Purbaya: Jangan Khawatir

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |12:59 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sangat sehat. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sangat sehat dan mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi APBN ini sekaligus membantah isu yang beredar di media sosial bahwa kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.

"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar," kata Purbaya, Sabtu (25/4/2026).

Purbaya juga menekankan bahwa hingga saat ini kas negara masih sangat kuat dan mampu membiayai program prioritas pemerintah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak perlu khawatir dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," ujarnya.

Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia.

Ia merinci, pemerintah masih memiliki SAL sebesar Rp420 triliun yang belum digunakan sama sekali. Selain ditempatkan di BI sebagai simpanan, sebesar Rp300 triliun ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito yang dapat dicairkan kapan saja saat dibutuhkan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214248//pertumbuhan_ekonomi-Ogj4_large.jpg
Laba Hana Bank Capai Rp611 Miliar, Kredit Tumbuh 8,14% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214158//batu_bara-WoZF_large.jpg
DPR Minta Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212868//purbaya-S6jt_large.jpg
S&P Soroti Utang RI hingga Sebut Paling Rentan di Asia Tenggara, Ini Jawaban Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212433//mobil_listrik-Pn2f_large.jpg
DPR Dorong Elektrifikasi Transportasi, Bisa Hemat APBN hingga 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212341//purbaya-lYjI_large.jpg
Di AS, Purbaya Rayu BlackRock hingga HSBC Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212084//anthony-ca74_large.jpg
Pengusaha Muda Blak-blakan Soal Kondisi Ekonomi RI Saat Ini
