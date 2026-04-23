DPR Minta Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah, Ini Alasannya

Penggunaan Rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN. (Foto ;okezone.com/PLN Energi)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

“Saya mendukung agar transaksi menggunakan rupiah, terutama dalam pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

Rokhmat menjelaskan, batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik berada pada kisaran USD 70 per ton. Dengan volume kebutuhan yang besar, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

“Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Rokhmat, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR.