JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini dibuka menguat. Rupiah mendekati level Rp13.900-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat (9/12/2019) pukul 9.51 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 32 poin atau 0,23% ke level Rp14.005 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.005-Rp14.005 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 23 poin atau 0,16% ke level Rp14.010 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.000 - 14.035 per USD.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu Rupiah menuju ke level Rp14.000-an per USD. Pergerakan Jumat Desember 2019 pukul 17.08 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 30,5 poin atau 0,22% ke level Rp14.037 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.029-Rp14.042 per USD.

YahooFinance mencatat Rupiah menguat 25 poin atau 0,17% ke level Rp14.035 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.010 - 14.090 per USD.

Melihat pergerakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat Rupiah di level Rp14.037 per USD. Nilai tersebut menguat dibandingkan periode sebelumnya di level Rp14.094 per USD.

