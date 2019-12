JAKARTA – Desas desus mundurnya Achmad Zaky dari kursi CEO Bukalapak benar adanya. Zaky kini tak lagi menjabat sebagai puncak pimpinan perusahaan startup. Penggantinya adalah Rachmat Kaimuddin.

“Dengan segala kerendahan hati, saya merasa terharu dan bangga mendapat kepercayaan dari para Pendiri Bukalapak untuk melanjutkan peran Mas Zaky dan menjadi bagian dari proses pertumbuhan Bukalapak ke tahap selanjutnya,” ujar Rachmat, dalam keterangan tertulisnya Senin (9/12/2019).

Rachmat percaya, Bukalapak adalah tempat di mana dirinya bisa bekerja bersama tim untuk membuat perubahan positif yang berguna bagi bangsa dan negara ini. “Saya harap dapat membantu Bukalapak memberikan dampak lebih luas untuk Indonesia,” jelas Rachmat.

Rachmat merupakan, lulusan Massachusetts Institute of Technology, Boston dengan gelar Bachelor of Science, kemudian gelar Master of Business Administration-nya diterima dari Stanford University, California.

Rachmat pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk sejak tahun 2018, sejak 2014, dia menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk bank yang sama hingga ditunjuk sebagai Direktur.

Adapun jajaran bos-bos Bukalapak lainnya adalah Presiden dan Co-Founder yang dijabat oleh Fajrin Rasyid, Co Founder, Nugroho Herucahyono sebagai Chief Technical Officer (CTO) dan Co-Founder, Willix Halim sebagai Chief Operating Officer, Natalia Firmansyah sebagai Chief Financial Officer, Teddy Oetomo sebagai Chief Strategy Officer, dan Bagus Harimawan yang baru bergabung di Juli 2019 sebagai Chief of Talent.

