JAKARTA - Bukalapak mengganti CEO-nya dengan mengangkat Rachmat Kaimuddin. Pengumuman tersebut disampaikan dalam perubahan komposisi di level C-Suitenya yang akan mulai berlaku tanggal 6 Januari 2020.

Perubahan ini disebutkan sebagai kelanjutan dari rencana jangka panjang perusahaan memasuki dekade kedua dan dalam rangka membangun bisnis e-commerce yang berkelanjutan (sustainable). Sedangkan rencana ini telah dicanangkan sejak Oktober 2016 dengan penunjukkan Willix Halim sebagai Chief Operating Officer (COO) Bukalapak.

Selain itu perubahan yang paling disorot adalah pada jabatan CEO yang sebelumnya dipegang oleh Achmad Zaky dari awal berdirinya BukaLapak. Achmad Zaky sendiri akan tetap aktif dalam BukaLapak sebagai penasihat dan pendiri Bukalapak, Tech Startup Mentor dan Ketua pada Yayasan Achmad Zaky yang akan segera didirikan.

“Kami memulai Bukalapak dengan semangat pribadi untuk menciptakan dampak positif bagi UMKM. Saya bangga dalam waktu 10 tahun, Bukalapak dikenal di peta dunia sebagai e-commerce Indonesia yang terkemuka. Sekarang, kami mengajak Rachmat bergabung dengan Bukalapak karena kepemimpinannya bisa mengarahkan Bukalapak ke tingkat yang lebih hebat lagi. Saya percaya Rachmat adalah orang yang tepat, bagian dari tim yang tepat, di posisi yang tepat, dan datang pada waktu yang tepat.” kata Achmad Zaky, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (9/12/2019)

Perubahan lainnya juga terjadi pada posisi Presiden dan Co-Founder yang dijabat oleh Fajrin Rasyid, Co Founder, Nugroho Herucahyono sebagai Chief Technical Officer (CTO) dan Co-Founder, Willix Halim sebagai Chief Operating Officer, Natalia Firmansyah sebagai Chief Financial Officer, Teddy Oetomo sebagai Chief Strategy Officer, dan Bagus Harimawan yang baru bergabung di Juli 2019 sebagai Chief of Talent.

