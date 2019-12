JAKARTA - Harga emas bertahan pada perdagangan kemarin karena investor menunggu perkembangan lebih lanjut pada perdagangan AS-Tiongkok. Sementara ketidakpastian politik di Washington gagal menggerakkan pasar keuangan.

Melansir Reuters, Jumat (20/12/2019), harga emas di pasar spot naik 0,3% pada USD1,479.87 per ons. Emas berjangka AS berakhir di level 0,4% lebih tinggi pada USD1,484.40 per ons.

Kemarin China mengumumkan daftar tarif impor baru pengecualian untuk enam produk kimia dan minyak dari Amerika Negara bagian, beberapa hari setelah dua ekonomi terbesar dunia itu melakukan kesepakatan perdagangan sementara.

Sengketa perdagangan selama 17 bulan telah memicu kenaikan 15% pada harga emas dan memicu ketakutan resesi global. Emas sering digunakan oleh investor sebagai lindung nilai terhadap politik dan ketidakpastian ekonomi.

Investor juga terus memantau proses politik di Washington, Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Demokrat secara resmi mendakwa Presiden Donald Trump dengan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Senat yang dikuasai Partai Republik secara luas diharapkan tidak menghukum Trump dan mengeluarkannya dari jabatan.

Di antara logam mulia lainnya, paladium naik 0,6% menjadi USD 1.934 per ons. Platinum stabil di USD935,43 per ons, sementara perak naik 0,6% menjadi USD17,10.

(kmj)