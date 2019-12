BEKASI – Siapa yang tidak menyukai donat? Selain rasanya nikmat, donat juga merupakan makanan yang sangat dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Kini beragam jenis donat pun bermunculan di pasaran yang memberi pilihan banyak untuk menikmatinya.

Nah jika Anda penggemar berat donat, maka Anda patut mencoba Krispy Kreme Doughnuts Indonesia yang meresmikan pembukaan flagship store terbarunya di kawasan Harapan Indah, Sentra Kuliner Meli Melo 3, Kavling 26B/2, Bekasi.

Gerai ini merupakan factory store yang juga merupakan gerai Krispy Kreme pertama di dunia yang menyediakan teknologi Smart Kiosk. Para pencinta Krispy Kreme Doughnuts sekarang dapat menikmati menu favoritnya di gerai ini pada hari Senin-Minggu, mulai pukul 08:00-22:00 WIB.

Presiden Direktur, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk, Anthony Cottan mengatakan,jelang akhir tahun ini pihaknya sangat senang untuk dapat menghadirkan gerai ke-33 Krispy Kreme Doughnuts di Indonesia.

Menurutnya, gerai Krispy Kreme Doughnuts di Harapan Indah sangat berbeda dengan gerai lainnya. Salah satu yang membedakannya adalah konsep factory store. Dimana pelanggan berkesempatan untuk memperoleh pengalaman baru dengan melihat secara langsung proses di balik pembuatan Krispy Kreme Doughnuts melalui Doughnut Theater.

“Pada saat doughnut sedang diproduksi, lampu Hot Light yang terletak di depan Doughnut Theater akan menyala, menandakan seluruh produk Krispy Kreme sedang dibuat secara segar setiap harinya. Ini merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan pengalaman dan kepuasaan pelanggan di Indonesia melalui penyajikan produk bermutu yang terjamin kualitas dan kesegarannya,” jelas Anthony Cottan.

Wartawan dan sejumlah blogger yang hadir pun diberikan kesempatan untuk bisa melihat langsung proses pembuatan secara langsung donat. Selain itu, gerai ini juga menyediakan Smart Kiosk di mana pelanggan dapat memilih sendiri doughnut atau kopi yang diinginkannya melalui monitor khusus yang didesain untuk memudahkan pemesanan self-service.

“Di gerai ini kami menyediakan layanan terbaru berupa teknologi Smart Kiosk dan ini merupakan gerai Krispy Kreme pertama di dunia yang memiliki teknologi tersebut. Melalui fitur ini, pelanggan juga dapat berkreasi untuk membuat doughnut buatannya sendiri dengan memilih topping dan filling yang diinginkan. Pemesanan melalui Smart Kiosk juga dapat menggunakan beberapa metode pembayaran melalui kartu kredit, kartu debit ataupun GoPay pada sistem yang terintegrasi,” lanjut Cottan.

Gerai setingkat dua lantai ini mampu melayani lebih dari 50 pelanggan. Didukung dengan interior yang didominasi warna-warna cerah, gerai ini menampilkan atmosfer dan suasana yang hangat, menyambut setiap pengunjungnya untuk merasakan suasana yang menyenangkan serta nyaman saat menikmati waktunya di Krispy Kreme.

Sejak didirikan pada 1937, kualitas dari semua bahan baku yang digunakan selalu menjadi hal yang diutamakan oleh Krispy Kreme Doughnuts. Di Indonesia, Krispy Kreme Doughnuts juga sudah tersertifikasi Halal oleh MUI dengan berpredikat A sebagai salah satu wujud komitmen Krispy Kreme kepada pelanggan di Indonesia.

“Dengan hadirnya gerai Krispy Kreme di Harapan Indah Bekasi, kami berharap dapat terus menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia, secara khusus di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk berbagi kebahagiaan. Hal ini pun selaras dengan misi Krispy Kreme, “Menyentuh dan Meningkatkan Kehidupan dengan Kegembiraan Melalui Krispy Kreme” (Touch and Enhance Lives Through the Joy that is Krispy Kreme),” tutup Cottan.

