JAKARTA – Fortnite masih menjadi video game online terbesar di dunia sepanjang 2019. Bahkan pada tahun sebelumnya, Fortnite juga berhasil menempati peringkat pertama sebagai video game terlaris dan mencetak pendapatan luar biasa.

Pada 2019, Fortnite menghasilkan pendapatan sebesar USD1,8 miliar atau Rp25 triliun (kurs Rp13.900 per USD) atau turun 25% dibandingkan tahun 2018. Tetapi, Fortnite tetap menjadi video games dengan penjualan nomor satu di dunia.

Fortnite juga bersaing dengan game-game yang dirancang menghasilkan miliaran dolar AS, seperti Candy Crush, Pokemon Go, dan Dungeon Fighter Online. Fornite juga berhasil mengalahkan game ternama seperti FIFA 19 dan Call of Duty: Modern Warfare pada penjualan digitalnya.

“Fortnite terus melakukan perkembangan dengan baik. Fornite juga sering meng-update fasilitas game-nya seperti world map yang interaktif dan tantangan yang berbeda tiap waktu,” ungkap analis di perusahaan jasa keuangan swasta Michael Pachter seperti dilansir CNN, Sabtu (4/1/2020).

Fortnite yang merupakan hasil mahakarya Epic Games ini sempat mengalahkan games PC terbesar di dunia League of Legends dengan menghasilkan USD1,5 miliar.

Nantinya, Fortnite akan melakukan update untuk memungkinkan battle dapat menampung pemain lebih banyak. Dalam games ini, aksesoris di karakter merupakan simbol status bagi si pemain. Jika ada karakter Fortnite yang terlihat memakai baju standar, karakter itu pasti akan menjadi bulan-bulanan saat battle.

Fortnite juga melakukan kerjasama bersama Disney (DIS) dalam mengembangkan video game-nya. Dilaporkan, Fortnite akan mengadopsi pedang “lightsabers” milik Star Wars. Nantinya, para pemain Fornite dapat menggunakan “lightsabers” saat bertarung.

(dni)