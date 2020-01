JAKARTA - Video yang memperlihatkan aksi penyelamatan anjing laut yang terperangkap sampah plastik viral di dunia maya.

Sampah plastik memang menjadi momok bagi hewan laut karena sering menyebabkan kematian. Salah satu contohnya ikan paus mati menelan sampah hingga 40 kg, Kematian ikan paus karena sampah plastik ditemukan di Wakatobi dan Filipina.

"Here’s Number 6 in our Top 10 Viral Videos of 2019," cuit @StoryfulViral dalam tweetnya sebagai pembuka video viral di akun twitter resminya, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Video yang direkam oleh Steven Hill ini berisi aksi penyelamatan dua orang polisi yang mencoba melepaskan plastik yang tersangkut dalam seluruh bagian tubuh seekor anjing laut dengan cara mengguntingnya. Video ini juga memperlihatkan anjing laut yang tampak ketakutan saat polisi mencoba menggunting plastik yang menempel ke tubuhnya.

Polisi itu tak lupa mengajak bicara si anjing untuk mencoba menenangkan anjing yang terus meronta-ronta.

Namun polisi yang mencoba membebaskan anjing laut dari plastik yang menempeli tubuhnya pun tak luput dari rasa takut. Pasalnya, anjing laut ini terus mencoba menggigit polisi itu yang mungkin adalah respon dari rasa takut yang juga dia rasakan.

Saking takutnya, polisi itu memakaikan jaring untuk menutupi bagian kepala anjing laut saat tinggal tersisa plastik di leher si anjing untuk dipotong.

Setelah benar-benar terlepas dari plastik yang melingkupinya, anjing laut itu langsung bergegas menuju habitatnya di laut.

(dni)