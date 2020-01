JAKARTA – Merekam video adalah salah satu kegiatan yang sudah tidak asing dilakukan oleh masyarakat. Hanya dengan menggunakan gawai, warga bisa merekam video berdurasi panjang dengan kualitas tinggi.

Namun dengan merekam video, tidak sedikit kejadian menegangkan atau unik terpantau kamera. Seperti video viral ini yang memperlihat kilat yang menyambar perahu di tepi laut pelabuhan Boston.

“Here’s Number 3 in our Top 10 Viral Videos of 2019 - stay tuned to see which awesome video makes it to Number 1 #Storyfultop10 By: Harry Minucci,” cuit Story Viral di akun Twitter resminya @StoryfulViral, Senin (6/1/2020).

Dalam video berdurasi 33 detik ini menunjukkan pemandangan tepi laut Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Sang perekam video berdiri di sebuah pelabuhan sambil menyorotkan kamera ke pemandangan laut.

Namun, ada yang menegangkan terjadi. Sebuah kilat besar menyambar salah satu perahu yang merapat ke dermaga. Tidak hanya sekali, kilat menyambar ke perahu yang sama sebanyak dua kali.

Kilat ini juga menimbulkan api yang meninggalkan jejak di badan kapal. Perekam video ini juga terlihat kaget, dia reflex menjauhkan diri dari tepi pelabuhan dan menengok ke kanan untuk melihat situasi.

Video yang menegangkan di pelabuhan Boston ini telah ditonton sebanyak 103 kali.

